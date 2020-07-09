БУТБ планирует внедрить новую торговую систему

Белорусская универсальная товарная биржа разработает новую систему. Это часть стратегии развития площадки в ближайшие пять лет. Торговая платформа будет мультиязычной и с единым веб-интерфейсом. Ее запуск в будущем упростит участие и белорусских, и иностранных компаний в торгах. Сейчас для покупки металлопродукции, лесоматериалов и сельхозтоваров клиентам приходится устанавливать дополнительное программное обеспечение и обновлять его. В новой системе этого уже не будет. Для входа на торги понадобится доступ в интернет и браузер.



