БУТБ: приобрести имущество на электронных торгах стало проще

Приобрести имущество на электронных торгах стало проще.



Благодаря Белоруской универсальной товарной бирже, у физических и юридических лиц впервые появилась возможность покупать имущество и имущественные права совместно, объединяя финансовые ресурсы, это удобно, например, для покупки дорогостоящего предмета. Из новшеств для участников электронных торгов - теперь отсутствие необходимости предоставлять документы на бумажном носителе.

Для регистрации на площадке достаточно отправить на биржу скан паспорта для физических лиц или устава и свидетельства о госрегистрации - для юридических. Для подачи заявления на участие в торгах личная явка тоже больше не требуется.