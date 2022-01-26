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БУТБ: приобрести имущество на электронных торгах стало проще

БУТБ: приобрести имущество на электронных торгах стало проще

Приобрести имущество на электронных торгах стало проще.

Благодаря Белоруской универсальной товарной бирже, у физических и юридических лиц впервые появилась возможность покупать имущество и имущественные права совместно, объединяя финансовые ресурсы, это удобно, например, для покупки дорогостоящего предмета. Из новшеств для участников электронных торгов - теперь отсутствие необходимости предоставлять документы на бумажном носителе.
Для регистрации на площадке достаточно отправить на биржу скан паспорта для физических лиц или устава и свидетельства о госрегистрации - для юридических. Для подачи заявления на участие в торгах личная явка тоже больше не требуется.

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