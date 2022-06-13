БУТБ рассчитывает привлечь на площадку импортозамещения компании из Смоленской области

Белорусская универсальная товарная биржа рассчитывает привлечь на площадку импортозамещения компании из Смоленской области России. В специальном онлайн-семинаре приняли участие руководители более двух десятков компаний.

Смоленских бизнесменов прежде всего интересовали условия аккредитации на платформе импортозамещения, принципы ее работы, преимущества для поставщиков и заказчиков. Также обсуждались перспективы использования биржевых торгов для закупки импортозамещающих товаров в Китае.