БУТБ упростила доступ на торги для компаний из Китая и Сингапура

Белорусская универсальная товарная биржа сделала очередной шаг на пути к тому, чтобы стать более привлекательной площадкой для компаний из Юго-Восточной Азии. Она упростила доступ на торги для фирм из Китая и Сингапура. Теперь чтобы аккредитоваться на бирже, компаниям из этих стран не требуется предъявлять легализованную выписку из торгового реестра. Вместо этого китайской фирме достаточно предоставить копию бизнес-лицензии, а сингапурской - выписку с сайта регистрирующего органа. Также не нужно переводить документы на русский или белорусский языки.