Бюджет-2027: как Беларусь планирует расти в турбулентном мире

Основные параметры 19 августа назвали в правительстве. На заседании Совмина рассмотрели проекты прогноза социально-экономического развития и республиканского бюджета на будущий год.

Для правительства и Национального банка в качестве задач определены: рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. Прогноз развития нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формирует условия для дальнейшего роста благосостояния белорусов.

За счет чего можно достичь поставленных целей, какие драйверы есть для дальнейшего динамичного развития?

Традиционно в это время правительство формирует экономические и социальные ориентиры. Каким будет 2027 год? Обсуждают документ в несколько этапов, чтобы не упустить из виду каждую деталь, а экономика в итоге сработала в плюс. Важно учесть факторы внешней турбулентности. Замедляется мировая экономика, снижаются темпы роста у основных торговых партнеров Беларуси. Все эти риски принимают в расчет, но снижать планку не планируют.

Максимальная ставка на собственные силы и внутренние резервы. Ключевое в прогнозе на год - это выполнение задач текущей пятилетки. Например, что касается комфортной среды проживания, это строительство дорог до 5 тыс. км в год. Параллельно в приоритете масштабная стройка арендного жилья для тех, кто в нем остро нуждается, и для представителей востребованных специальностей. Главные приоритеты неизменны - это достаток и благосостояние населения.

Достаток и благосостояние населения - главные приоритеты республиканского бюджета на 2027 год.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Качество жизни населения - это приоритет номер один. На следующий год параметры роста реальных доходов - около 3 %".

Он отметил, что в последние годы отмечается опережающий рост реальных доходов населения. Этому способствует в том числе и повышение производительности труда, внедрение новых методов организации труда. "Мы очень надеемся на результативность указа по роботизации в плане повышения качества продукции, надежности и производительности труда и других мер", - отметил он.

В прогнозе упор сделан на производственно-инвестиционную программу - ускорение реализации основных инвестпроектов. На это настроена уже и текущая нормативная база, чтобы объекты быстрее строились и вводились в эксплуатацию. Достаточно большой популярностью пользуются кредитные продукты для региональных проектов, туризма, роботизации, для производства новых видов продукции в молочной и мясоперерабатывающей отраслях. Как итог - реальный сектор демонстрирует рост инвестиций. Экспортная стратегия ставит во главу угла сферу услуг. Главная ставка здесь делается на туризм и IT.

Юлия Абухович, экономический аналитик:

"Прежде всего мы видим, что ставят во главу угла развитие человеческого капитала, развитие человеческого потенциала и через него уже дальнейшее развитие экономики. Поднимается вопрос заботы о людях. Именно поэтому говорят о повышении реальных доходов населения, которые повысились на 8 % на сегодняшний день. Это значит, что люди могут потратить на 8 % больше по сравнению с прошлым годом. И это означает возвращение денег в экономику страны".

Одним из трендов является развитие туризма, ему уделяется огромное внимание, отметила специалист. По ее словам, туризм - это тренд. И ожидания достаточно позитивные в части получения прибыли и дивидендов от развития туризма.

Эксперт также назвала развитие промышленности. "Мы развиваем промышленность, агропромышленный комплекс, производство сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, то есть готовой высококачественной продукции".

Важно максимально быстро и эффективно реализовать намеченное, чтобы проекты давали отдачу. Впереди работа на общий результат.