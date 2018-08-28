Бюджет-2019. Правительство сегодня обсуждало баланс расходов и доходов в следующем году

Бюджет-2019 без необоснованных трат. Правительство сегодня обсуждало баланс расходов и доходов в следующем году. Это первое заседание Совмина в обновленном составе.

По сути, это дорожная карта или часть программы новой команды Кабинета Министров, на что будем делать ставку, что в итоге получим. Сколько будем зарабатывать, за счет чего вырастет экономика, как будет наполняться бюджет, на какую инфляцию рассчитывает Нацбанк? Озвучены главные цифры по прибавке ВВП, экспорту, инвестициям и зарплатам бюджетников. Об ориентирах на год будущий наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Прогноз социально-экономического развития 2019, проект бюджета и денежно-кредитная политика на следующий год - первые документы, которые сегодня на заседании Совмина обсуждал обновленный состав правительства. По сути, это дорожная карта или часть программы новой команды Кабинета Министров, на что будем делать ставку, что в итоге получим. Но, понятно, не сухая статистика. За цифрами план действий по каждой из отраслей.

Этот диалог здесь, в Доме правительства, заключительный перед внесением пакета документов Президенту. Справились в срок. Лимит был до 1 сентября. Месяц назад эти документы уже обсуждали детально. Сегодня с некоторыми уточнениями.

Чтобы своевременно реагировать на внешние шоки, Нацбанк сохранит гибкую курсовую политику и будет наращивать золотовалютные резервы. Основной же целью регулятор называет ограничение инфляции.

Немного скромнее, на одну десятую, после предыдущего обсуждения стали цифры по росту ВВП - плюс 4 %. Основные драйверы - инвестиции и экспорт. Причем инвестиций ждут не менее чем плюс 9,5 %. Министр экономики называет это задачей сложной, но реальной. Уже подтверждено 670 проектов, а это 80 % от задания. По экспорту тоже готовы на уверенные шаги вперед и по товарам, и по услугам. Ставка именно на услуги плюс 7,5 %.

Как раз на новые подходы в решении нынешних проблемных вопросов и просчитанные шаги на перспективу, где важно видеть, что реально сработает без подпитки из госказны, а только благодаря созданным условиям, нацеливал обновленное правительство и Президент в день, когда и были озвучены фамилии новой команды.

И здесь главное - за большими цифрами видеть человека. В следующем году количество занятых в экономике вырастет на 10 тысяч. Здесь не демографический всплеск, а влияние пенсионной реформы. На заслуженный отдых уходят позже. Но рабочих мест при этом планируют создать больше. И как раз их количество будет оценкой эффективности работы местных властей, а не перекладыванием своих обязанностей на плечи частного бизнеса. На этом заострил внимание премьер. Политика же реальных доходов остается той же - зарплата в увязке с производительностью труда. Темп роста – 103,7 %.