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Бюджет-2020 будет дефицитным, но останется социально ориентированным
Проект бюджета на будущий год прошел первое чтение в Палате представителей. Он будет дефицитным, но останется социально ориентированным. Зарплату бюджетников планируют сохранять на уровне 80 процентов к средней по стране, увеличивая при этом материальную поддержку врачей и учителей. Пенсии индексировать раз в квартал. Доходы казны практически не изменятся по сравнению с нынешним годом. Негативное влияние на ее пополнение связывают с российским налоговым маневром, снижением экспорта калийных удобрений и пока неопределенной ценой на газ. Налоговая нагрузка не увеличится, действует трехлетний мораторий на изменение. Инфляцию планируют не выше пяти процентов, а ставку рефинансирования – девяти с половиной. За основу взят базовый сценарий, где рост ВВП - 1,9 %.
В главном финансовом документе около 9 миллиардов рублей пойдет на погашение и обслуживание госдолга. Во втором чтении проект бюджета депутаты рассмотрят 27 ноября.
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