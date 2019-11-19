Бюджет-2020 будет дефицитным, но останется социально ориентированным

Проект бюджета на будущий год прошел первое чтение в Палате представителей. Он будет дефицитным, но останется социально ориентированным. Зарплату бюджетников планируют сохранять на уровне 80 процентов к средней по стране, увеличивая при этом материальную поддержку врачей и учителей. Пенсии индексировать раз в квартал. Доходы казны практически не изменятся по сравнению с нынешним годом. Негативное влияние на ее пополнение связывают с российским налоговым маневром, снижением экспорта калийных удобрений и пока неопределенной ценой на газ. Налоговая нагрузка не увеличится, действует трехлетний мораторий на изменение. Инфляцию планируют не выше пяти процентов, а ставку рефинансирования – девяти с половиной. За основу взят базовый сценарий, где рост ВВП - 1,9 %.



В главном финансовом документе около 9 миллиардов рублей пойдет на погашение и обслуживание госдолга. Во втором чтении проект бюджета депутаты рассмотрят 27 ноября.



