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Бюджет-2020: доходы бюджетников вырастут, а многодетные семьи быстрее решат жилищный вопрос
Доходы бюджетников вырастут, а многодетным семьям помогут быстрее решить жилищный вопрос. Это предусмотрено бюджетом 2020 года. Сегодня пакет документов на будущий год утвердил Кабинет министров. Социальная нагрузка на бюджет увеличена, доходная часть остается на прежнем уровне. Как итог - бюджет сверстан с дефицитом. Но недостающую часть покроют накопленные средства прошлых лет, пояснили в Минфине. Максимально оптимизирована господдержка экономики. В том числе, предусмотрены новые механизмы. Так, предприятиям предложат лизинговые схемы закупки новой техники, но лишь на условии своевременных расчетов. В правительстве рассчитывают, что это улучшит дисциплину платежей в новом году и снизит нагрузку на финансовую систему страны.
На будущий год заложен рост экономики в 2,5 %. Замедление связывают с ухудшением внешних условий: накануне ожидания по росту мировой экономики также были снижены. Это сказывается на падении спроса на белорусскую продукцию за рубежом. Сложностей добавили и проблемы с "грязной" российской нефтью. Инфляция, как ожидается, не превысит отметку в 5 процентных пунктов.
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