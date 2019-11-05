ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Бюджет-2020 сохраняет социальную направленность в условиях экономии

Основные статьи бюджета уже согласованы. Впереди финальное голосование. О главных акцентах расходных и доходных статей важнейшего для страны документа мы спросили у главы профильной комиссии парламента.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все