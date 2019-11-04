Бюджет-2020 усилил социальную поддержку

Зарплаты бюджетников в будущем году вырастут на 10-11 %. Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Сегодня главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов. Таким образом бюджет готовят к чтениям в Овальном зале. Они пройдут до выборов в парламент.



Документ сверстали исходя из базового сценария развития экономики. В его основе рост ВВП на 1,9 %, а инфляции - не выше 5 %. К тому же бюджет учел потери от реализации налогового маневра в России. Но депутаты подчеркивают, что снижение доходов в этой части не помешает реализации социальных обязательств государства. Бюджет по-прежнему будет служить целям социальной политики. Такая направленность поддержана не только ростом зарплат, но и увеличением финансирования образования, здравоохранения и социальной сферы.



Бюджет также зафиксировал неизменность налоговой нагрузки в стране. Налоговые ставки останутся на прежнем уровне. Индексация сборов предусмотрена лишь на уровень инфляции.



Уже завтра в парламенте пройдет так называемое нулевое чтение бюджета, когда документ рассмотрят с участием правительства и всех парламентских комиссий.



