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Бюджет-2020 усилил социальную поддержку
Зарплаты бюджетников в будущем году вырастут на 10-11 %. Это предусмотрено проектом бюджета на 2020 год. Сегодня главный финансовый документ рассмотрела профильная комиссия депутатов. Таким образом бюджет готовят к чтениям в Овальном зале. Они пройдут до выборов в парламент.
Документ сверстали исходя из базового сценария развития экономики. В его основе рост ВВП на 1,9 %, а инфляции - не выше 5 %. К тому же бюджет учел потери от реализации налогового маневра в России. Но депутаты подчеркивают, что снижение доходов в этой части не помешает реализации социальных обязательств государства. Бюджет по-прежнему будет служить целям социальной политики. Такая направленность поддержана не только ростом зарплат, но и увеличением финансирования образования, здравоохранения и социальной сферы.
Бюджет также зафиксировал неизменность налоговой нагрузки в стране. Налоговые ставки останутся на прежнем уровне. Индексация сборов предусмотрена лишь на уровень инфляции.
Уже завтра в парламенте пройдет так называемое нулевое чтение бюджета, когда документ рассмотрят с участием правительства и всех парламентских комиссий.
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