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Бюджет 2021 года - почти 23 с половиной миллиарда доходов и более 27 миллиардов расходов
Главный финансовый документ на следующий год принял парламент. Таким образом, бюджет распланирован. Теперь важно, чтобы сферы, на которые делают ставку в пополнении общей копилки, сработали и вышли по году с плюсом. В приоритете своевременные расчеты по долгам и рост зарплат бюджетников. Большой госкошелек 2021 года - это почти 23 с половиной миллиарда доходов и более 27 миллиардов расходов. Не удалось избежать дефицита. Но важно правильно распределить средства.
Итак, бюджет на следующий год сверстан и одобрен. Баланс желаемого и возможного достигнут в спорах и здравых предложениях. Учитывались реалии сегодняшнего дня и в Беларуси, и в мире. Наша экономика зависит от конъюнктуры внешних рынков. Да, в главный финансовый документ пришлось заложить дефицит. Разница между доходами и расходами 4 миллиарда. Регулятор заверяет, что резервы есть. И конечно, все социальные гарантии останутся в силе. Здесь приоритеты неизменны.
Расходы на эту сферу вырастут. Поддержат и здравоохранение - финансирование добавят на треть. Временные меры, которые предлагает Минфин, позволят финансово поддержать борьбу с коронавирусом на 800 миллионов рублей. Врачи продолжат получать «ковидные» надбавки. Акцент также на росте заработной платы бюджетников, увеличении пособий и продолжении семейного капитала.
Накануне приняли и изменения в Налоговый кодекс. Часть льгот будет отменена, а акцизы на алкоголь повышены. Основные сборы индексируются на прогнозный уровень инфляции - это 5 с половиной процентов. Конечно, самое ожидаемое новшество - транспортный налог вместо госпошлины. Механизм заработает уже с нового года.
Судьбу дорожного сбора решали в тесной связке. Депутаты собирали предложения избирателей, регулятор все досконально просчитывал. Сумма транспортного налога будет зависеть от веса и возраста авто - в среднем это 60-80 рублей в год. То есть в полтора-два раза меньше предыдущего сбора. Для пенсионеров предусмотрена скидка 50 процентов. Ведь в основе решения - прежде всего справедливость.
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