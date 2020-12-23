Бюджет 2021 года - почти 23 с половиной миллиарда доходов и более 27 миллиардов расходов

Главный финансовый документ на следующий год принял парламент. Таким образом, бюджет распланирован. Теперь важно, чтобы сферы, на которые делают ставку в пополнении общей копилки, сработали и вышли по году с плюсом. В приоритете своевременные расчеты по долгам и рост зарплат бюджетников. Большой госкошелек 2021 года - это почти 23 с половиной миллиарда доходов и более 27 миллиардов расходов. Не удалось избежать дефицита. Но важно правильно распределить средства.

Итак, бюджет на следующий год сверстан и одобрен. Баланс желаемого и возможного достигнут в спорах и здравых предложениях. Учитывались реалии сегодняшнего дня и в Беларуси, и в мире. Наша экономика зависит от конъюнктуры внешних рынков. Да, в главный финансовый документ пришлось заложить дефицит. Разница между доходами и расходами 4 миллиарда. Регулятор заверяет, что резервы есть. И конечно, все социальные гарантии останутся в силе. Здесь приоритеты неизменны.

Расходы на эту сферу вырастут. Поддержат и здравоохранение - финансирование добавят на треть. Временные меры, которые предлагает Минфин, позволят финансово поддержать борьбу с коронавирусом на 800 миллионов рублей. Врачи продолжат получать «ковидные» надбавки. Акцент также на росте заработной платы бюджетников, увеличении пособий и продолжении семейного капитала.

Накануне приняли и изменения в Налоговый кодекс. Часть льгот будет отменена, а акцизы на алкоголь повышены. Основные сборы индексируются на прогнозный уровень инфляции - это 5 с половиной процентов. Конечно, самое ожидаемое новшество - транспортный налог вместо госпошлины. Механизм заработает уже с нового года.