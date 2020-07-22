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В бюджете-2021 курс рубля менее 2,5 за доллар и среднегодовая цена на нефть $40 за баррель

Бюджет-2021 обсудили в правительстве. Проект бюджета Беларуси на 2021 год верстается с учетом курса рубля менее 2,5 за доллар и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Об этом накануне было заявлено в правительстве, где рассматривались прогнозные документы. Главное требование - сбалансированность, обслуживание госдолга и обеспечение всех социальных расходов.

Как заявил премьер Роман Головченко, бюджет будущего года формируется в непростых условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов от налогового маневра России Совмин оценивает в 350 миллионов рублей.

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