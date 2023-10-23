Бюджет-2024: социальная направленность сохраняется

За счет всех источников финансирования должно быть построено не менее 4 млн 400 тыс. квадратных метров жилья, в том числе с государственной поддержкой 1 млн 400. И арендное жилье - практически 500 тыс. квадратных метров. Запланировано строительство 20 детских садов, 12 школ, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 бассейнов, 18 объектов здравоохранения, финансирование 150 станций обезжелезивания воды и 16 очистных сооружений. Будут отремонтированы 1,6 тыс. км республиканских автомобильных дорог, 2,7 тыс. км местных дорог и реконструированы 7 мостов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси