3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Бюджет-2024: социальная направленность сохраняется
Основным приоритетом экономической политики Беларуси остается повышение уровня благосостояния граждан. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко. В Овальном зале Дома правительства прошло нулевое чтение бюджетно-налогового пакета законопроектов на следующий год.
ВВП должен вырасти на 3,8%. Прибавят также инвестиции, экспорт и реальные доходы населения. Эти показатели заложены и в проект бюджета-2024. Он сохранит социальную направленность. Запланировано увеличение расходов на здравоохранение, образование и заработную плату. В целом по экономике начисленная среднемесячная зарплата составит 2087 рублей. Продолжится реализация инвестпроектов и техническое переоснащение предприятий. Инвестиции будут направлять также на строительство жилья и инфраструктуры.
За счет всех источников финансирования должно быть построено не менее 4 млн 400 тыс. квадратных метров жилья, в том числе с государственной поддержкой 1 млн 400. И арендное жилье - практически 500 тыс. квадратных метров. Запланировано строительство 20 детских садов, 12 школ, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 бассейнов, 18 объектов здравоохранения, финансирование 150 станций обезжелезивания воды и 16 очистных сооружений. Будут отремонтированы 1,6 тыс. км республиканских автомобильных дорог, 2,7 тыс. км местных дорог и реконструированы 7 мостов.
Сегодня представлен и проект обновленного Налогового кодекса. В основе предлагаемых изменений - социальная справедливость. В целом же работа над бюджетно-налоговым пакетом законопроектов продолжается. Принять его планируется до начала зимы. Первое чтение запланировано на 1 ноября.
Новости по теме:
В условиях внешнего давления правительство сконцентрировалось на поддержке реального сектора - Головченко
Минимальную зарплату в Беларуси с 1 января планируется увеличить на 13 % - Головченко
Сохранения порядка на рынке - главная цель указа о продлении дополнительных мер по обеспечению стабильной работы экономики
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе