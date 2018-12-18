Бюджет Беларуси - 2019. Проект принят в первом чтении

Сегодня на повестке дня был и проект бюджета Беларуси - 2019. Его депутаты приняли в первом чтении. Завтра - итоговое голосование. Окончательную редакцию главного финансового документа страны накануне обсуждали у Президента. И уже вечером в Палате представителей прошло так называемое нулевое чтение законопроекта, во время которого были устранены все недочеты. В целом бюджет на следующий год сформирован по базовому сценарию. Расходы расписаны рачительно. Все просчитано до мелочей. 2019-й пройдет под знаком устранения лишней нагрузки на госсектор, оптимизации расходов и сохранения социальной ответственности. Продолжит тему Вероника Бута.

Финансирование социальной сферы вырастет на 18 %. Семейный капитал формируется по-прежнему с повышением на 10 %. Это значит, что поддержка многодетных семей продолжится. Статья расходов учитывает и требование Главы государства поддержать многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Прежде всего речь об увеличении адресных субсидий. Рассчитывают прибавить и к зарплатам: средние доходы бюджетников планируют довести до 810 рублей.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Поставлена задача в соответствии с программой развития страны обеспечить среднюю заработную плату в бюджетной сфере к концу 2019 года в соотношении 80 % к средней по стране".

Как часто в следующем году будут повышать пенсии, зависит от доходов в бюджет. В нынешнем их увеличивали трижды, и сейчас средняя – чуть менее 390 рублей.

А вот поддержка реального сектора экономики из бюджета, напротив, сократится на 10 %. Сэкономленные деньги пойдут на финансирование социальной сферы, развитие инфраструктуры. Акцент на повышении эффективности работы госсектора. Профицит (предварительно он составит 1,7 млрд рублей) пойдет на погашение внешнего долга.

Бюджет-2019 сформирован по базовому (консервативному) сценарию. Это значит, инфляция ожидается на уровне 5,3 %, ставка рефинансирования прежняя – 10 %, прирост ВВП на уровне 2,1 %, цены на нефть - 60 долларов за баррель. Не учитывает этот сценарий и компенсации от России за налоговый маневр.

Бюджет в первом чтении депутаты приняли без особых вопросов. Накануне все спорные моменты были сняты во время так называемых нулевых чтений. Итоговое голосование - завтра.