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Бюджет Беларуси - 2019. Проект принят в первом чтении
Сегодня на повестке дня был и проект бюджета Беларуси - 2019. Его депутаты приняли в первом чтении. Завтра - итоговое голосование. Окончательную редакцию главного финансового документа страны накануне обсуждали у Президента. И уже вечером в Палате представителей прошло так называемое нулевое чтение законопроекта, во время которого были устранены все недочеты. В целом бюджет на следующий год сформирован по базовому сценарию. Расходы расписаны рачительно. Все просчитано до мелочей. 2019-й пройдет под знаком устранения лишней нагрузки на госсектор, оптимизации расходов и сохранения социальной ответственности. Продолжит тему Вероника Бута.
Финансирование социальной сферы вырастет на 18 %. Семейный капитал формируется по-прежнему с повышением на 10 %. Это значит, что поддержка многодетных семей продолжится. Статья расходов учитывает и требование Главы государства поддержать многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Прежде всего речь об увеличении адресных субсидий. Рассчитывают прибавить и к зарплатам: средние доходы бюджетников планируют довести до 810 рублей.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Поставлена задача в соответствии с программой развития страны обеспечить среднюю заработную плату в бюджетной сфере к концу 2019 года в соотношении 80 % к средней по стране".
Как часто в следующем году будут повышать пенсии, зависит от доходов в бюджет. В нынешнем их увеличивали трижды, и сейчас средняя – чуть менее 390 рублей.
А вот поддержка реального сектора экономики из бюджета, напротив, сократится на 10 %. Сэкономленные деньги пойдут на финансирование социальной сферы, развитие инфраструктуры. Акцент на повышении эффективности работы госсектора. Профицит (предварительно он составит 1,7 млрд рублей) пойдет на погашение внешнего долга.
Бюджет-2019 сформирован по базовому (консервативному) сценарию. Это значит, инфляция ожидается на уровне 5,3 %, ставка рефинансирования прежняя – 10 %, прирост ВВП на уровне 2,1 %, цены на нефть - 60 долларов за баррель. Не учитывает этот сценарий и компенсации от России за налоговый маневр.
Бюджет в первом чтении депутаты приняли без особых вопросов. Накануне все спорные моменты были сняты во время так называемых нулевых чтений. Итоговое голосование - завтра.
А вот с бюджетом фонда соцзащиты сегодня определились окончательно - проект документа депутаты приняли сразу в двух чтениях. В следующем году ожидаем роста пособий по уходу за ребенком семьям, воспитывающим детей. Пересчитают и пенсии.
Кроме того, в первом чтении депутаты приняли пакет проектов по налогооблажению, в том числе и ожидаемый обновленный Налоговый кодекс. Документ решает одну из главных задач, которую поставил Президент: сделать кодекс понятным, простым, без противоречий и комфортным для людей и бизнеса. Проект несколько раз рассматривался в правительстве и у Главы государства, большинство замечаний учтено.
Кроме того, теперь в налоговую можно обращаться не по прописке, а в любой удобный офис. А со следующего года будет отменен указ о лжепредпринимательстве. Над новой редакцией кодекса, к слову, работали три межведомственные группы, эксперты и представители бизнеса.
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