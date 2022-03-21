Бюджет Беларуси на 2022 год - на чем сэкономят и кого поддержат

Заботясь о продовольственной безопасности, в бюджете на 2022 год заранее предусмотрели средства на посевную. В приоритете и все социальные выплаты. Их сокращать не будут и сейчас, когда некоторые расходы оптимизируют. Например, на ремонт или закупку мебели и автотранспорта.

Все эти подходы заложены в указе Президента о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики. Отдельно прописаны действия Правительства в отношении иностранных компаний, которые захотят досрочно расторгнуть договор, свернуть бизнес и вывезти капитал - им придется заплатить немалую сумму. А те, кто работают на экспорт и занимаются импортозамещением, могут рассчитывать на отсрочку по оплате дивидендов за 2021 год и перенос выплат по займам.

В целом поддержка будет точечной, по каждому предприятию. Об этом в "Главном эфире" рассказал министр финансов Юрий Селеверстов.

Как ситуация в Беларуси повлияет на доходную часть бюджета-2022

Как пояснил глава Минфина, особенность бюджета в том, что платежи в него приходят за определенный период в прошлом. Поэтому если говорить об исполнении бюджета за январь и февраль текущего года, то за эти два месяца получили уже порядка 17% от годового плана. Поэтому в принципе бюджет исполнялся довольно стабильно.

Что касается марта, то за этот месяц платежи поступают более сдержанно. Есть проблемы с объемами поступлений платежей от тех секторов, которые подверглись санкциям и пока не перестроились. Это экспорт калийных удобрений, экспорт нефтепродуктов. Юрий Селеверстов

Но министр уверен, что то проседание, которое есть сегодня, будет преодолено и восполнено. Однако, по его прогнозам, порядка 10 % все-таки не доберется. "Это видно сегодня, - констатировал Юрий Селеверстов. - Поэтому принимаются меры по пересмотру расходов и корректировке отдельных показателей".

Как будут поддерживать реальный сектор экономики, малый бизнес и жилищное строительство

О суммах, которые буду выделяться для точечной поддержки, пока говорить рано. Но министр обратил внимание, что это не будут какие-то огромные ресурсы.





Согласно указу Президента, одним из элементов поддержки, например, является то, что по решению правительства можно изменить направление расходов инновационных фондов. "То есть если раньше мы привязывались к тому, что это должна быть продукция с высокой добавленной стоимостью, которую нельзя купить, к примеру, в ЕС, то теперь есть понимание, что она там, возможно, и есть, но мы ее не производили у себя. Может быть, она не суперинновационная, но она важная и импортозамещающая", - отметил глава Минфина.

Чего ждать малому бизнесу? Изменится ли налог на прибыль?

Что касается малого бизнеса, то предусматривается норма, при которой расчет, к примеру, базовой арендной величины, из которого потом рассчитываются ставки, можно трансформировать.

Как вы знаете, базовая арендная величина устанавливается с учетом инфляции. В данных условиях, когда инфляция чуть выше, чем ожидалось, думаю, это тоже станет каким-то таким стимулом. Юрий Селеверстов

Что касается программ Банка развития, по которым через банки-партнеры малому бизнесу предоставлялись дешевые ресурсы, то рассматривается вопрос о том, чтобы эта работа была продолжена. Как заверил министр, сейчас идет работа над тем, чтобы у Банка развития были ресурсы для этого.

Могут ли объявить налоговые каникулы?

Как заметил министр, нужно выполнять обязательства перед бюджетниками, которых немало. Также необходимы ресурсы для поддержки агропромышленного комплекса, что в нынешней ситуации принципиально важно.

Беларуси грозит дефолт?

Как только появилось сообщение, что Беларусь может начать выплачивать госдолг в белорусских рублях, сразу стали говорить, что стране грозит дефолт. Так ли это?

Отвечая на этот вопрос, глава Минфина привел в качестве примера страну-соседку.Иностранные партнеры, по его словам, стремятся довести Россию до дефолта, чтобы последствия от него еще дополнительно, помимо санкций, сказались на работе предприятий, финансового сектора и т.д. Потому что когда наступает дефолт, партнеры опасаются работать с таким контрагентами, боясь, что ему нечем будет платить.

В данном случае мы видим, что такие меры принимаются и в отношении Беларуси. Например, отключение каких-то банков от системы проведения платежей или блокирование проведения расчетов Центральным банком в евро и долларах. Это как раз на это все и направлено. И если ограничительные меры, которые приняты нашими контрагентами, не позволяют перечислять и исполнять долговые обязательства в той валюте, которая была предусмотрено в соглашениях (это решение было принято нашими партнерами, они понимали, что делают), то мы не станем стремиться во что бы то ни стало найти иностранную валюту и всучить ее им. Юрий Селеверстов





По сути, мы конвертируем белорусские рубли и переводим их нашим иностранным контрагентам. "Нам чужих денег не надо, - пояснил позицию Беларусиглава Минфина. - Мы определим механизм, позволяющий по решению правительства эти суммы в белорусских рублях перевести на соответствующие счета до востребования, на которые наши иностранные партнеры могут заявиться и думать, каким образом они заберут свои деньги. Схлынет эта санкционная волна - мы сами перечислим эти суммы в валюте, но по тому курсу, который будет на тот момент".

Беларусь получила отсрочку по кредитной задолженности

На этой неделе состоялись переговоры в Москве, по итогам которых было подписано соглашение об отсрочке по кредитной задолженности.

Обсуждено и предложено часть платежей сместить вперед по срокам, которые взаимоприемлемы для Беларуси и России. Это где-то от 5 до 6 лет.

Перейдет ли Беларусь на российский рубль?

Как только начались более активные переговоры по линии Беларусь - Россия, в прессе все чаще стал обсуждаться вопрос, перейдет ли Беларусь на российский рубль в ближайшее время.

Об этом никогда речь напрямую не шла. И для чего нам это? Здесь стоит вопрос о том, чтобы в своей внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Я уверен, что та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара. Юрий Селеверстов

Как пояснил министр, взаиморасчеты между Беларусью и Россией по ввозным таможенным пошлинам конвертировались через доллары. Ситуация, которая складывается сейчас, усложняет проведение данных платежей.