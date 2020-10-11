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Бюджет Беларуси в этом году недополучил сотни миллионов рублей. Задача - удержаться на уровне 2019-го
Мировая экономика то и дело подвергается различным шокам. Один из самых серьезных в этом году, конечно, пандемия. Да, и с взаимопониманием соседей есть вопросы. Нельзя расслабляться и важно постоянно держать ситуацию под контролем. В том числе - работу на контуре страны.
Обстановку на таможне и возможную переориентацию белорусских грузов обсудили в начале недели у президента. Из-за коронавируса (точнее - последствий тотального закрытия экономик большинства стран из-за карантина) и налогового маневра в нефтяной отрасли бюджет Беларуси в этом году недополучил сотни миллионов рублей. Стоит задача наверстать упущенное и удержаться на уровне 2019-го.
Пока имеем более 6 миллиардов рублей таможенных платежей и 71 миллион тонн транзитных товаров с начала года. Предпосылки пополнить госказну есть: заметен рост активности водителей после пандемии. Вместе с тем, президент напомнил о своем поручении просчитать, насколько выгодно для нас перенаправить грузы с балтийского направления на российское. Это вынуждают сделать наши западные партнеры.
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