Бюджет на будущий год сегодня одобрили депутаты

Он сверстан с профицитом. За основу взяли прогнозные цифры роста экономики в 2 с небольшим процента, инфляции - на уровне 5% и ставки рефинансирования - в 10 процентных пунктов.

Парламентарии подчеркнули: социальная направленность бюджета усилена. Снижен уровень поддержки реального сектора экономики на 10%. Экономия пойдет, в том числе, на увеличение зарплат. По итогам будущего года бюджетники должны получать не менее 80% от средней зарплаты по стране.