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Бюджет Союзного государства - 2021 принят
Бюджет Союзного государства на будущий год - более 4,7 миллиарда российских рублей. Сегодня его приняли на 59-й сессии Парламентского собрания Беларуси и России. Она прошла в формате онлайн. Средства пойдут на финансирование 26 мероприятий и 9 программ. Они затронут многие сферы, в том числе реабилитацию чернобыльских территорий, сельское хозяйство и информационную безопасность. Союзные парламентарии будут следить за исполнением бюджета.
И сегодня же союзные парламентарии обсудили план-график работы на следующийгод. Они, в том числе, примут участие в VIII Форумерегионов, который пройдет в России.
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