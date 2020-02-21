БЖД планирует потратить в 2020 г. на обновление подвижного состава порядка 97 млн рублей

Белорусская железная дорога в этом году планирует направить без малого 100 миллионов рублей на обновление подвижного состава, модернизацию машин, оборудования и транспортных средств. До конца текущего года планируется поставка трех дизель-поездов. А в рамках дальнейшего развития, до 2025-го года в перспективе закупить 10 единиц электропоездов "Штадлер" межрегиональных линий, а также 15 электровозов, с возможностью ведения пассажирских составов. Помимо этого, в активной стадии разработки концепции - "Цифровой локомотив" и "Цифровое депо".