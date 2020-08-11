БЖД продала в июле более 250 тысяч электронных билетов

Белорусская железная дорога в июле продала более 250 тысяч электронных билетов. Это почти на 30 % больше, чем в прошлом месяце. Общая транспортная активность пассажиров повышается. По сравнению с июнем в прошлом месяце на межрегиональных и региональных линиях стало на 850 тысяч пассажиров больше. При этом каждый третий билет на поезда с нумерованными местами приобретается через электронные сервисы.