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БЖД распространит электронный обмен таможенными документами по всей Беларуси
Белорусская железная дорога планирует ввести электронный обмен таможенными документами по всей стране. Программное обеспечение прошло успешные испытания. Сейчас электронный документооборот используется при перевозках в двустороннем сообщении Беларусь - Латвия и Беларусь - Литва в шести республиканских и трех ведомственных пунктах таможенного оформления по всей стране. Разрабатывается польское направление. Реализация проекта позволит существенно сократить время таможенного оформления и облегчит этот процесс.
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