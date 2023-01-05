БЖД увеличила объем контейнерных перевозок белорусской продукции в Китай в 6,5 раза

В 2022 году объем экспортных перевозок в Китай продукции белорусских предприятий контейнерными поездами Белорусской железной дороги вырос в 6,5 раза, сообщаетБелТА со ссылкой напресс-центре БЖД.

В течение года БЖД обеспечила отправку на экспорт из Беларуси в Китай 988 контейнерных поездов с продукцией отечественных предприятий. "По предварительным итогам работы, объем экспортных перевозок грузов в составе контейнерных поездов составил порядка 120 тыс. груженых контейнеров в 20-футовом эквиваленте, что в 6,5 раза больше, чем в 2021 году. Основной объем перевозок составляет продукция деревообрабатывающих предприятий, удобрения и молочная продукция", - сказали в пресс-центре.

Развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта являются важнейшими стратегическими направлениями для БЖД. "Сегодня, благодаря эффективному взаимодействию со всеми участниками рынка транспортных услуг и деловым контактам, доставка продукции белорусских предприятий в Китай обеспечивается в течение двух недель как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку страны, включая услугу последней мили", - отметили в БЖД.

Особое внимание в нынешнем году будет уделено вопросам дальнейшего развития экспортных перевозок продукции белорусских субъектов хозяйствования на внешние рынки сбыта, в первую очередь в Китай и страны ЕАЭС.