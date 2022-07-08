C 2023 года белорусские плательщики будут предоставлять информацию о налоге на профдоход через приложение МНС

Белорусы со следующего года будут предоставлять информацию о налоге на профдоход через мобильное приложение МНС. Это утверждено постановлением Совмина. Напомним, что со следующего года появится новый налог на профессиональный доход. Он является добровольным. Сумма будет считаться в процентах от выручки, в него входят сразу и взносы в фонд социальной защиты населения. Для применения этого налога физлица должны будут использовать мобильное приложение. Это обеспечит дистанционный способ взаимодействия физлица и налогового органа.