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В новое производство ветпрепаратов вложено более 15 млн долларов
55-й резидент индустриального парка "Великий камень" 30 мая начал выпуск продукции. Более 15 млн долларов вложено в новый проект по выпуску ветеринарных препаратов. Продукция будет поставляться и белорусским сельхозорганизациям, и на экспорт.
От идеи до запуска линий 32 месяца. Здесь говорят, это очень быстро для предприятия высокотехнологичного и наукоемкого. В итоге наше сельское хозяйство получит такие нужные ветеринарные препараты, причем свои, а не импортные.
Да, на внутреннем рынке есть несколько компаний, которые занимаются выпуском антибиотиков для животных. Но спрос точно не падает. У Белагрогена уже есть предприятие в Горках. На рынке 17 лет. Выросли из небольшого производства в раз 10. И снова пришло время расширяться.
Александр Волосач, директор научно-производственного центра "Белагроген":
"Те условия, которые создает нам государство для развития бизнеса, они однозначно нужны, мы их принимаем. Они существенно помогают в динамике именно в части инвестирования. Программа "Один район, один проект" существенно ускорила процесс реализации данного объекта. Это немаловажно".
В новое производство вложено более $15 млн
Инвестиции более 15 млн долларов. Но директор говорит, главное, что в строительство вложили душу. Каждый процесс был на контроле 65 % работы сделано собственными силами.
В смену выпускают более 24 тыс. флаконов
В смену здесь могут выпускать до 24 тыс. флаконов по 10 мл и столько же одноразовых шприцев. Все по последнему слову медтехники и строгий контроль по безопасности. В чистые помещения проходят единицы.
Александр Жуков, начальник отдела обеспечения качества научно-производственного центра "Белагроген":
"Препараты в основном противомикробные, производятся в различных формах. Есть флаконы, 100 мл есть шприцы. Требования к ветеринарным лекарственным препаратам идентичны как к человеческим препаратам. На текущий момент у нас есть сертификат GMP. Мы являемся производителями и можем выпускать на рынке Евразийского союза ветеринарные лекарственные препараты должного качества".
Факт
В индустриальном парке 152 компании
А для "Великого камня" это 55-й резидент из 152, который начал выпускать продукцию. Более 60 рабочих мест, это уникальные специалисты с высокой квалификацией.
Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка "Великий камень":
"Само производство очень высокотехнологичное, инновационное, импортозамещающее и экспортно ориентированное. Вот это все можно уложить, исходя из того, что выпускает по международным стандартам ветеринарные препараты. Для нашей страны, которая активным образом использует нашу продвинутость именно в сельском хозяйстве, это очень актуальная тема, очень востребованная тема. И востребована не только у нас, бывшие страны СНГ прежде всего, конечно, Россия, и на дальнюю дугу тоже планируется поставка этой продукции".
В планах открытие новых центров и производств
Компаний медицинского профиля в парке становится все больше. Будут строить медцентр по оказанию услуг в области онкологии. И не только, этот проект "Белагроген" будет маштабироваться.
Александр Жуков, начальник отдела обеспечения качества научно-производственного центра "Белагроген":
"Рассматриваются варианты строительства еще одного большого комплекса по производству вакцин. Были встречи с представителями Министерства здравоохранения и Белмедпрепаратов. Были найдены какие-то точки соприкосновения для того, чтобы мы взаимодействовали между собой и смогли реализовать общую для нас идею - это производство вакцин для ветеринарии и для человеческой фармы".
"Великий камень" - центр притяжения для бизнеса
Сейчас в "Великом камне" бизнес из разных стран. Ведутся переговоры с турецкими компаниями, одна из них купила и землю в парке. Резиденты активно строятся. А следующий этап - это выпуск продукции.