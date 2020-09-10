Cентябрь - время старта нового сахарного сезона

Более 4 млн тонн свеклы под эти цели планирую убрать с белорусских полей. Такого количества достаточно, чтобы обеспечить полную загрузку сахарных заводов и сохранить оптимальные сроки переработки корнеплодов. К слову, с урожаем-2020 уже работают на Слуцком комбинате, на этой неделе запустит производство Городея - там уже все готово к работе. Последними в 20-х числах сентября планируют подключиться заводы в Скиделе и Жабинке. Перед всеми предприятиями отрасли стоит задача - снижать себестоимость производства.



Чтобы сократить издержки, перевооружились технически. Так, на модернизацию отрасли только за последние 5 лет вложено 250 млн долларов. Но, увы, без сложностей не обходится. В странах - основных торговых партнерах - наблюдаем перепроизводство сахара, а это автоматически заниженные цены. Когда приходится работать в минус. Прошлый год подтолкнул предприятия сделать работу над ошибками в вопросах экспорта.Одна из которых - Китай. Летом Слуцкий завод заключил контракт на поставку продукции на 10 тыс. тонн. Больше половины заказа уже прибыло. Сотрудничество намерены продолжить. А со временем Беларусь рассчитывает открыть в Поднебесной торговое представительство концерна "Белгоспищепром". География продаж - вопрос номер один. Экспорт по концерну за полгода уже прибавил 5 %. Открыли 18 новых рынков. Итого география продаж - почти 60 государств.



Желание Китая подсластить жизнь стало одной из причин, что цены на сахар нынешним летом немного пошли вверх. Плюс в странах ЕС и Таиланде (втором крупнейшем экспортере сахара в мире) из-за непогоды прогнозируют сокращение производства. Это лишь на руку нашим компаниям. К слову, три из четырех сахарных заводов освободили от перечислений в бюджет. Схожее решение приняли и по предприятиям кондитерской отрасли. Сэкономленные деньги рассчитывают направить на модернизацию. На повестке - объединить кондитерские заводы в союз, а далее, возможно, и в холдинг. В частности, речь о кондитерских фабриках "Коммунарка", "Спартак", "Красный Мозырянин" и "Красный пищевик". По словам главы "Белгоспищепрома", союз будет создан в ближайшее время.



