Частный белорусский бизнес представлен на "Белагро"

Также компания занимается поставкой запасных частей и ремонтом сельскохозяйственной техники, в том числе техники импортного производства. Мы ремонтируем двигатели, коробки. Оказываем сервисное и гарантийное обслуживание по двигателям. По двигателям и коробкам даем гарантию сроком от года до двух. Наличие запасных частей на складе делает нас компанией, которая оказывает полный спектр услуг по ремонту, продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Дмитрий Шпаковский, директор компании "ФРЭНД-МОТОРС"