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Частный белорусский бизнес представлен на "Белагро"

На "Белагро" традиционно участвует частный белорусский бизнес. Например, компания "ФРЭНД-МОТОРС", которая занимается продажей и обслуживанием сельскохозяйственной техники.

"ФРЭНД-МОТОРС" - дилер китайского завода "ИТО", который выпускает тракторы мощностью от 25 до 400 лошадиных сил. Белорусские фермеры уже по достоинству оценили преимущества этой техники. Машины оснащаются камерой заднего вида, в базовой комплектации есть кондиционер и герметичная кабина. Почти все комплектующие выпускаются на китайском заводе. Еще одна продукция, которую представляет компания "ФРЭНД-МОТОРС" - это сельскохозяйственные плуги.

Также компания занимается поставкой запасных частей и ремонтом сельскохозяйственной техники, в том числе техники импортного производства. Мы ремонтируем двигатели, коробки. Оказываем сервисное и гарантийное обслуживание по двигателям. По двигателям и коробкам даем гарантию сроком от года до двух. Наличие запасных частей на складе делает нас компанией, которая оказывает полный спектр услуг по ремонту, продаже и обслуживанию сельскохозяйственной техники.
Дмитрий Шпаковский, директор компании "ФРЭНД-МОТОРС"

Общая площадь выставки - около 30 тыс. кв. м. Возможность оценить ее масштабы есть до воскресенья, 11 июня.

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