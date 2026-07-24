Че за?.. Тех, кто не умеет работать, Лукашенко приказал отправлять в армию

Те, кто "прошляпит" уборочную, пойдут и "отожмутся". Чиновников, не умеющих работать, Александр Лукашенко предложил отправлять на линию боевого соприкосновения - в армию, чтобы они вспомнили, как обращаться с оружием.

Что это - шутка или кое-кому действительно уже пора начинать перечитывать воинский Устав? В студии подкаста "Че За?.." в ситуации разбирались телеведущий и медиаэксперт Александр Хоровец, политический аналитик Соломон Бернштейн и международный обозреватель телеканала "Первый информационный" Яна Менделева.

Жесткое поручение Батьки

21 июля на селекторном совещании по уборочной президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: "Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин. - Прим. news.by), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, - в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать (собираемся. - Прим. news.by). Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко - комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда - в распоряжение сил специальных операций".

Почему Президент столь категоричен? Приведем пару цифр:

биржевые цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума и составляют 245 евро за тонну;

достигли двухлетнего максимума и составляют за тонну; кукуруза сегодня стоит 261 евро за тонну, обновив трехлетний рекорд.

На этом реально можно зарабатывать колоссальные деньги. Но в первую очередь, конечно же, собственная продовольственная безопасность. Беларусь давно сама себя обеспечивает продуктами питания. Продовольственная безопасность выстроена на государственном уровне.

Еще будучи кандидатом в президенты, Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси голодать никто не будет, пустых полок в магазинах не будет. И слово свое сдержал.

Даже сегодня, во времена санкций, на прилавках белорусских магазинов - сотни сортов колбасы белорусского производства, десятки сортов сыра, невероятное количество видов молочной продукции. Ожесточенная конкуренция, если не сказать битва за покупателя, идет внутри страны между местными производителями. Если ты не держишь высокую планку - на этом рынке ты никому не нужен. Народ голосует рублем.

Мы не думаем, какой именно сыр, сметану, мясо выбрать. Берем любой, зная, что все качественнее. Все это изобилие и сытость белорусского народа существуют исключительно благодаря скрупулезному подходу. Ну и жесткому контролю со стороны руководства, конечно.

Работать не в кабинетах, а в полях

Поручение Президента было адресовано напрямую министру обороны Виктору Хренину. К этой работе сейчас подключат военкомов, которые буквально сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти. Определятся в последовательности. Дальше, как сказал президент, - работать в кабинетах, а в полях.

Выведут в сельскохозяйственные предприятия, организуют взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну а тех, кто не захочет, призовут на военные сборы, где повысят боевую выучку, как потребовал президент. Все просто, все четко. И главное: доложить в течение нескольких часов. Решение принято - через военкомов работают.

Правильно и вовремя вспахиваешь землю, сеешь в оптимальные сроки, возделываешь и убираешь как надо - будешь с хлебом, маслом, сахарком, чайком, икоркой, рыбкой и 100 граммами. При этом аграрий сможет съездить на моря, одеть детей, отправить в школу. Постоянно строится новый жилфонд для аграриев.

Для аграриев созданы все условия - в сезон есть возможность хорошо заработать, оперативно решаются вопросы с жильем, труженики села могут себе позволить съездить отдохнуть с семьей на море, дать хорошее образование детям.

Дело за малым - раздевайся и работай. А если не хочешь кормить людей - иди кормить комаров. Все честно.

Армения: урожай гниет, а ЕС предлагает "парабеллум"

А вот другой пример. На днях армянские фермеры провели акцию протеста, перекрыв международную автотрассу Ереван - Ерасх, ведущую в Иран. Участники потребовали решить проблему сбыта урожая - в частности, помидоров и огурцов.

Один из участников, житель Араратской области Артак Арутюнян, сообщил, что на его полях остаются невостребованными 60 тонн томатов.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян давал обещания урегулировать вопрос с закупками. Два завода, которые обычно закупали у фермеров овощи и фрукты, все еще отказываются это делать, ссылаясь на невозможность экспортировать переработанную продукцию.

И проблемы не только у армянских фермеров. Также протестуют и рыболовы.

Людей можно понять: они вложились, выращивали урожай, покупали удобрения, пестициды, платили зарплату рабочим - а продукция гниет на глазах. То же самое и с рыбой.

Если Россия не откроет рынок, этот сезон для армянских фермеров потерян.

Как говорится, почувствуйте разницу. В "диктаторской" Беларуси полки ломятся от продуктов местного производства и ежегодно растет валютная выручка. А там, где "западный вектор", - гниющие томаты, разоряющиеся фермеры и перекрытие трасс от безысходности.

В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.