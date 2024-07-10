Чего добилась Беларусь за 30 лет президентства Александра Лукашенко

Дружественные отношения с партнерами на всех континентах - результат миролюбивой, многополярной политики Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Белорусская экономика развивается не за счет чьих-то подачек, а за счет нашего собственного труда", - отметил лидер на третьем Всебелорусском народном собрании.

Сегодня мы не только сами себя обеспечиваем продовольствием (причем за счет собственного производства), но и входим в пятерку его крупнейших экспортеров в Европе. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Беларусь занимает 3-е место в мире по производству льноволокна, 4-е место - ржи и тритикале, 10-е место - гречихи. Страна входит в топ-20 по производству сахарной свеклы, рапса, овса и картофеля.

Активно развивается и промышленность. Под руководством Александра Лукашенко в 2000-е годы были реализованы многие высокотехнологические и инфраструктурные проекты, которые сегодня являются драйверами развития Беларуси. Построены РУП "Белорусская атомная электростанция", Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" и другие знаковые объекты. И это не считая наших космических достижений, выпуска народного авто и сложнейших медицинских операций.

Кто из вышедших на площадь в 2020 году мыслил так масштабно? Кому хватило духу сравнить развальные 1990-е и сытые 2000-е? Кто задумался о разнице уровня жизни спустя каких-то 30 лет? Президент напомнил всем: "Я помню те 90-е: здесь стояли люди, рабочие с кастрюлями и чайниками и просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел из окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Тогда, в середине 1990-х, на митингах и площадях, к сожалению, в парламенте мы уничтожили то, что было дано нам Богом - свою огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок этой империи".