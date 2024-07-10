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Чего добилась Беларусь за 30 лет президентства Александра Лукашенко
Дружественные отношения с партнерами на всех континентах - результат миролюбивой, многополярной политики Президента Беларуси Александра Лукашенко. "Белорусская экономика развивается не за счет чьих-то подачек, а за счет нашего собственного труда", - отметил лидер на третьем Всебелорусском народном собрании.
Сегодня мы не только сами себя обеспечиваем продовольствием (причем за счет собственного производства), но и входим в пятерку его крупнейших экспортеров в Европе. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Беларусь занимает 3-е место в мире по производству льноволокна, 4-е место - ржи и тритикале, 10-е место - гречихи. Страна входит в топ-20 по производству сахарной свеклы, рапса, овса и картофеля.
Активно развивается и промышленность. Под руководством Александра Лукашенко в 2000-е годы были реализованы многие высокотехнологические и инфраструктурные проекты, которые сегодня являются драйверами развития Беларуси. Построены РУП "Белорусская атомная электростанция", Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" и другие знаковые объекты. И это не считая наших космических достижений, выпуска народного авто и сложнейших медицинских операций.
Кто из вышедших на площадь в 2020 году мыслил так масштабно? Кому хватило духу сравнить развальные 1990-е и сытые 2000-е? Кто задумался о разнице уровня жизни спустя каких-то 30 лет? Президент напомнил всем: "Я помню те 90-е: здесь стояли люди, рабочие с кастрюлями и чайниками и просили кушать, просили накормить детей. И я это все видел из окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Тогда, в середине 1990-х, на митингах и площадях, к сожалению, в парламенте мы уничтожили то, что было дано нам Богом - свою огромную великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире. Мы получили кровавый обрубок этой империи".
"Что хотели тогда те люди, вы? Вы просили кусок хлеба, просили 20 долларов заработной платы, запустить, раскрутить, спасти заводы. Просили трактор, комбайн, чтобы спасти село, чтобы вы могли работать в деревеньке, чтобы было молоко, мясо и хлеб на минских прилавках. Вы просили тогда не приватизировать заводы и фабрики, не отнимать у крестьян землю, не вводить платные медицину и образование. Просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу. Короче, вы просили меня, совсем молодого, неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников. Мы построили суверенное независимое государство впервые в нашей истории! Время выбрало тогда нас, и мы это сделали!" - вспомнил белорусский лидер.
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