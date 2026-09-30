Чем отметился первый день на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь": участники подводят итоги

Первый день международного форума "ИННОПРОМ. Беларусь" завершился. Участники настраиваются на продуктивную работу и завтра, 1 октября. Сегодня несколько документов уже в портфеле. Это контракты на поставку продукции и соглашения о сотрудничестве.



Премьерный "ИННОПРОМ" задал хорошую планку: несколько десятков документов на сотни миллионов долларов. Но организаторы отмечают, что градус деловой активности в 2026 году только растет. Позади первый день большой работы, и вот чем он отметился.

Андрей Шилин, директор предприятия по экспорту сельхозтехники (Россия):

"Сегодня мы подписали первое соглашение, которое открывает новый этап тесного сотрудничества и позволяет нарастить объемы закупок ОАО "Гомельстекло". С этим предприятием мы работаем уже давно и очень плотно. Сейчас у нас появилась новая номенклатура техники, и именно под нее, благодаря сегодняшнему документу, уже зафиксированы цены, объемы и заключены контракты на 2027 год. Завтра нас ждут новые соглашения с регионами и компаниями".

Канан Мамедов, представитель компании по производству лакокрасочных изделий (Азербайджан): "В данный момент уже прорабатываются контракты. Производим лакокрасочные материалы с 1999-го года. Надеемся, что будем сотрудничать и с Беларусью, будем поставлять наши товары на белорусский рынок".