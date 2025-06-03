Чем удивит выставка "Белагро" в 2025 году

Делегации из российских регионов и стран Африки стали участниками и гостями 35-й Международной выставки "Белагро". 3 июня в полдень они соберутся в Минском международном выставочном центре.

Помимо экспозиции гостей и белорусских специалистов АПК ждет большая деловая программа.

До открытия международной выставки "Белагро" еще есть время, но здесь уже достаточно активно - специалисты проверяют технику, находящуюся на открытой площадке. Ведь, как говорится, как покажешь товар лицом, так он и будет продаваться.

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Зрители и покупатели приехали со всех регионов Беларуси, а также из многочисленных российских областей. В 2025 году приедут и представители стран Африки. Например, в Зимбабве уже точно знают, что белорусские технологии и машины кратно увеличивают урожай зерновых, а это является лучшей рекламой.

На открытой площадке представлен весь аграрный машинный комплекс Беларуси. Это та техника, которая помогает нашим труженикам полей и весной, и осенью. Например, уже заняли свои почетные места трактор МТЗ, комбайны ОАО "Гомсельмаш", а также машины и навесное оборудование.

В 2025 году площади экспозиции расширились, ведь достижения АПК вызывают большой интерес. Многие образцы техники Беларусь создает и в кооперации. Например, компания "Зумлион" выпускает технику совместно с Китайской Народной Республикой. Предприятие работает в индустриальном парке "Великий камень".

Всего же в нынешнем году на выставку "Белагро" приехало 545 компаний из 14 стран. Все привезли новинки. В скором времени пройдут их презентации. Организаторы заявили, что на площадке будет около 500 единиц техники.

А в закрытом павильоне Минского международного выставочного центра представлено много белорусских продуктовых компаний, выпускающих мясную, молочную продукцию, а также занимающихся переработкой овощей и фруктов.

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"Белагро" - это праздник не только для аграриев и других специалистов отрасли, но и для обычных белорусов. Вход на выставку свободный, поэтому можно прийти, посмотреть, попробовать (на выставке заявлена дегустация) и все обсудить со специалистами.

Открытие состоится в 12:00. В церемонии примут участие вице-премьеры Беларуси Виктор Каранкевич и Юрий Шулейко, а также руководители предприятий, профильных министерств и губернаторы областей.

Запланирована и большая деловая программа. Особенностью нынешнего форума является коллективная экспозиция под брендом "АгроШОС". По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко приглашены страны Шанхайской организации сотрудничества. На форуме обсудят продовольственную безопасность, заявлен бизнес-форум с Кыргызстаном.