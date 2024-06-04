Чем белорусские флагманские предприятия удивляют посетителей форума "Белагро"

В индустриальный парк "Великий камень", где проходит форум "Белагро", продолжают прибывать все больше гостей. Там собралось почти полтысячи компаний из 11 стран. Международная специализированная выставка, к слову, уже 34-я, это бренд, по которому узнают Беларусь.

А еще "Белагро" - это занимательно и вкусно, это место, где можно увидеть ноу-хау ученых, максимум технических новинок от ведущих брендов машиностроения. Чем удивляют белорусские флагманские предприятия, узнал Алексей Кондратенко.

Только предприятия белорусского Минпрома презентуют почти 200 новинок. Самые яркие из них представили в том числе МТЗ, Гомсельмаш, Бобруйск-Агромаш. Очень солидно и масштабно на форуме был представлен и холдинг "Амкодор" - зерносушильные комплексы, универсальные погрузчики.

Можно было увидеть одно из ноу-хау завода из Дзержинска - широкозахватную пневматическую сеялку. О преимуществах такого агрегата рассказал гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Андрей Яроцкий: "Это сеялка с увеличенным бункером с 6 до 7 тыс. литров. Ее главная возможность - внесение удобрений вместе с зерном при севе каких-то культур. Порядка 40 делегаций из РФ записаны к нам для посещения, также мы ждем делегации из Узбекистана и Казахстана".