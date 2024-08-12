Чем гордится МАЗ и какие планы на будущее, рассказал заместитель генерального директора предприятия

Достижения МАЗа на самом деле очень небольшие. Мы гордимся нашим коллективом, в первую очередь потому, что мы его сохранили. Мы развиваем компетенции, которые были, и осваиваем новые. У нас очень сильная конструкторская школа, она является нашим главным активом. Вместе с теми, кто работает на производстве, мы делаем широчайший модельный ряд - и грузовую, и пассажирскую, и прицепную технику, и специальную, например, автокрановую и коммунальную.

Александр Игнатюк