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Чем гордится МАЗ и какие планы на будущее, рассказал заместитель генерального директора предприятия

Минский автомобильный завод в юбилейный, 80-й для предприятия год, планирует произвести 12 тыс. единиц техники - грузовой и пассажирский транспорт, а также машины специального назначения.

Все, что производят, отправляется сразу покупателю. Склады в основном не формируются. С какими результатами завод встретил юбилей, какая география поставок и планы на развитие, чем больше всего гордится МАЗ - на эти вопросы в интервью корреспонденту АТН ответил заместитель гендиректора ОАО " МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", директор по экономике Александр Игнатюк.

Достижения МАЗа на самом деле очень небольшие. Мы гордимся нашим коллективом, в первую очередь потому, что мы его сохранили. Мы развиваем компетенции, которые были, и осваиваем новые. У нас очень сильная конструкторская школа, она является нашим главным активом. Вместе с теми, кто работает на производстве, мы делаем широчайший модельный ряд - и грузовую, и пассажирскую, и прицепную технику, и специальную, например, автокрановую и коммунальную.
Александр Игнатюк

По словам гендиректора, если говорить про грузовик, то он практически создан из деталей белорусского либо белорусско-российского производства. Двигатель сегодня белорусский либо российский, коробка передач - белорусская, металл - российский, большинство деталей экстерьера - белорусские. А вот мосты, оси, рама, кабина - чисто все белорусское.

"Можно говорить, что сегодня этот грузовик станционно устойчив на все 100 %. Но, конечно, есть куда развиваться. Например, можно еще поработать над снижением себестоимости, улучшением качества, улучшением эргономики", - подчеркнул Александр Игнатюк.

И это все можно сделать силами холдинга, других белорусских предприятий Министерства промышленности и, конечно, с поддержкой братских коллег из России, с которыми можно решить любые задачи.

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