Чем похожи белорусы и туркмены и что белорусское ценят в азиатской стране

Свой День Независимости 27 сентября встретил партнер Беларуси - Туркменистан. О белорусских МАЗах на параде и медиафоруме, где принимала участие Белтелерадиокомпания, уже было сказано в эфирах "Панорамы". Но в панораме самого Туркменистана есть еще много интересных деталей: от белоснежной архитектуры до сильных традиций. Чем отличаются две страны и в чем похожи, рассказал Владислав Бондарь из Ашхабада.

Мировую историю не раз вершили на здешних лошадях их наездники: от персидских царей до Чингизхана. И даже знаменитый Буцефал Македонского, по некоторым сведениям, был ахалтекинцем. Этой древнейшей породе более 5 тыс. лет. Она и сегодня выступает на аренах цирков и участвует в скачках.

Ахалтекинец никогда не потерпит предательства. Если хозяин обращается с ним хорошо, он всегда ответит преданностью, но других не принимает. Сердар Байрамдурдыев, руководитель конной группы Государственного цирка Туркменистана

В живом наследии Туркменистана будто отражается менталитет самого народа. Как и ахалтекинцы, местные сперва к чужакам насторожены. Их доверие нужно завоевать. Вот и к самой стране - во многом закрытой - нужно подбирать ключи. С выходом из Советского Союза здесь начали с чистого листа. Ашхабад заново отстроили после страшного землетрясения.





Столица среди гор и пустыни - рекордсмен по количеству светлого мрамора. Его разбавляют выкрашенные в золото монументы, как "Арка нейтралитета" - символ нового ориентира Туркменистана, позиции невмешательства в вопросы мировой политики в резолюции ООН.

Среди большого количества памятников и монументов некоторые символы повторяются от статуи к статуе. Вот и звезд на улицах Ашхабада - россыпь. К примеру, 5 звезд вместе с полумесяцем на монументе Независимости означают единение 5 крупнейших туркменских племен.





А почти у подножья монумента Независимости есть сосновый лес, который помнит визиты почетных гостей Туркменистана. Вот и дерево, посаженное Президентом Беларуси (как символ будущего расцвета отношений между странами), сегодня стремится ввысь и уходит глубоко корнями в землю.

Семена сотрудничества, заложенные президентами двух стран, давали свои "побеги" в экономике и разрастались после каждой встречи лидеров. Еще первый официальный визит Александра Лукашенко в Ашхабад, когда договорились о поставках нашей техники, показал: нейтральный статус Туркменистана не преграда, чтобы стать партнерами.

С 2011 года развивать товарооборот начали торговые дома двух стран. Так, на белорусском рынке появился фирменный туркменский хлопок. А собирать его с белоснежных полей помогают наши тракторы.

В этом году, по итогам 7 месяцев, наш экспорт растет на более 40 %. Это лекарственные средства, почти полная линейка молочной продукции. Да, немножко дороже, чем в белорусских супермаркетах, но главное, что пользуется спросом. И вот самое интересное, что наши товары продовольственной группы воспринимаются туркменскими гражданами как знак качества. Вячеслав Бескостый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане

Масло, сыр, рыбные консервы и белорусская сгущенка, детское питание - все это можно застать на полках одного из магазинов столицы. Они в Ашхабаде чаще всего встроены прямо в жилые дома. В ответ в Беларусь начали доезжать туркменские томаты. Не так давно и пока небольшими партиями (в 2022 году - на 2 млн долларов).

А еще охладиться в горячем Ашхабаде можно нашим белорусским мороженым. Его поставляют в сухом виде. Автомат есть прямо в магазине.

Распробовать вкусы Беларуси могут и туркменские студенты, когда получают образование в нашей стране. О такой возможности для учебы 6 лет назад узнал и Аман Алымов. Сейчас на выпускном курсе Белорусского медуниверситета он параллельно работает в одной из минских больниц медбратом. Но все же с дипломом после интернатуры Аман планирует вернуться на родину. А Беларусь запомнится страной, где он впервые прочувствовал, что такое своими руками вернуть человека с того света.

"Поступила пациентка одна. Через 30 или 40 минут она потеряла сознание. Сердцебиения уже нет. Мы начали делать сердечно-легочную реанимацию. В конце концов мы ее спасли", - поделился Аман Алымов.

В рейтинге Туркменистана по выбору стран для учебы мы находимся в топ-3 после России и Турции.

Получив диплом в Беларуси, человек приезжает не только с корочкой, но и со знаниями. Поэтому здесь найти работу для выпускника с иностранным дипломом намного проще. В прошлом году Министерство образования Туркменистана расширило перечень вузов Беларуси, дипломы которых признаются в Туркменистане. И в настоящее время количество таких вузов - 9. Вячеслав Бескостый

Также для 30 студентов из Туркменистана, как и для такого же количества белорусских студентов, здесь обучение бесплатное. Образованием Беларусь инвестирует в будущее, ведь с кадрами, которых сами выучили, и договариваться как с потенциальными партнерами будет легче.

А вообще, разве стоит вопрос, как найти общий язык со страной, с которой делим одну историю советского времени? В картинах главного музея Туркменистана есть знакомые эпизоды, как прощаются со своими защитниками перед фронтом жены и дети.