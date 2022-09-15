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Чем удивляет один из самых масштабных форумов лесозаготовительной отрасли "Лесдревтех-2022"?

В Минске в эти дни проходит один из самых масштабных форумов лесозаготовительной отрасли. Выставка юбилейная и уже зарекомендовала себя как надежная площадка для поиска новых ниш и контрактов. И нашим предприятиям есть что показать, ведь белорусские производители сегодня выпускают всю линейку лесозаготовительной техники. Интерес к ней проявляют и зарубежные коллеги.

Для участников, помимо презентаций, также встречи с экспертами и бесплатные консультации. А гости смогут приобрести мед, лесные ягоды, саженцы деревьев и кустарников, консервы из мяса диких животных и другую лесную продукцию. Выставка будет проходить по 16 сентября.

Фото: belexpo.by

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