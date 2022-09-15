Чем удивляет один из самых масштабных форумов лесозаготовительной отрасли "Лесдревтех-2022"?

В Минске в эти дни проходит один из самых масштабных форумов лесозаготовительной отрасли. Выставка юбилейная и уже зарекомендовала себя как надежная площадка для поиска новых ниш и контрактов. И нашим предприятиям есть что показать, ведь белорусские производители сегодня выпускают всю линейку лесозаготовительной техники. Интерес к ней проявляют и зарубежные коллеги.