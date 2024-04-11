Чем удивят Дни Могилевской области на ВДНХ в Москве

В прошлом году более миллиона человек посетили наш павильон. В этом году ожидаем полтора миллиона человек. Российские регионы, их представительства здесь, в Москве, стали тоже более активно использовать эту площадку для проведения совместных встреч. Поэтому встречи бизнеса, естественно, дают результат, именно для сегмента средних и малых предприятий, которые иногда не обладают всей информацией о тех возможностях, которые открываются в том или ином российском регионе. С рядом областей мы договорились, что до 70 компаний мы будем собирать на площадке нашего павильона и будем проводить совместные кооперационные встречи, биржи, чтобы они могли посотрудничать и узнать друг друга.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России