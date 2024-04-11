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Чем удивят Дни Могилевской области на ВДНХ в Москве
От поставок техники до работы совместных предприятий по производству лифтов. Сегодня в белорусском павильоне на ВДНХ торжественно откроются Дни Могилевской области. Это уже 4-й регион Беларуси, который демонстрирует россиянам свои возможности.
В этот раз ставку сделали на промышленный потенциал. Могилевская область специализируется на нефтехимии, деревообработке, строительных технологиях, машиностроении. Здесь собирают мини-тракторы для уборок улиц и скверов, а также производят уникальные шины для БЕЛАЗов, которые работают на угольных карьерах Кузбасса. На выставке можно если не прокатиться, то прочувствовать комфорт и удобство белорусских лифтов. Качество бренда "Могилевлифтмаш" не только известно, но и востребовано в России. Создано совместное предприятие, которое производит союзные элеваторы разной модификации - от грузовых и пассажирских до больничных и офисных. Белорусский павильон на ВДНХ - это деловая площадка для руководителей государственных и частных компаний, где они могут более детально ознакомиться с продукцией белорусских регионов. Это хорошая возможность для делового общения и заключения контрактов.
В прошлом году более миллиона человек посетили наш павильон. В этом году ожидаем полтора миллиона человек. Российские регионы, их представительства здесь, в Москве, стали тоже более активно использовать эту площадку для проведения совместных встреч. Поэтому встречи бизнеса, естественно, дают результат, именно для сегмента средних и малых предприятий, которые иногда не обладают всей информацией о тех возможностях, которые открываются в том или ином российском регионе. С рядом областей мы договорились, что до 70 компаний мы будем собирать на площадке нашего павильона и будем проводить совместные кооперационные встречи, биржи, чтобы они могли посотрудничать и узнать друг друга.
Представлен и туристический потенциал Могилевской области. Например, в годы Первой мировой войны в Могилеве располагалась царская ставка Российской империи. В город на полтора года переехали император Николай II с семьей, часть двора, офицеры высших чинов и посольства европейских стран. Также часть выставки посвящена обороне Могилева во время Великой Отечественной, в частности танковому сражению на Буйничском поле. Кроме того, посетители павильона могут увидеть макет отреставрированного дворца Булгакова - памятник архитектуры 18-19 веков, познакомиться с древней техникой ткачества и плетения из лозы.
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