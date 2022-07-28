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Чем уникален рапс и где его применяют
Отдельный акцент в этом году сделан на рапс. По данным Минсельхозпрода, более 40 % площадей с озимым рапсом на зерно уже убрано. Средняя урожайность почти 24 центнера с гектара. Намолочено 315 тысяч тонн черного золота. Спектр применения культуры широк - от пищевой до энергетической промышленности. Для комплексной переработки рапса в стране есть все необходимые ресурсы.
О перспективах культуры и ходе уборочной - репортаж Николая Скинтияна.
43 центнера с гектара. В совхозе "Заря" рапс практически убран, урожайность - одна из лучших в области. Но работы впереди еще много, говорит механизатор Федор Ярош. Простоев почти не бывает, техника не подводит - бери и трудись.
Все хорошо, все своевременно, запчасти доставлялись. Мы с осени делаем дефектовочную ведомость на запчасти, когда уже закончилась уборка. Наша инженерная служба всем этим занимается. Мы уже подготовленные выезжаем в поле.
Рапс - культура, которая требует быстрой уборки. Вместе с тем максимально бережной. Важна каждая деталь - от настройки жатки до погодных условий. Созревает рапс неравномерно, что усложняет аграриям работу. Однако результат того стоит - значение рапса нельзя недооценивать.
На это не раз делал акцент глава государства на недавнем селекторе и во время встречи с губернатором Могилевского региона.
Я вот замечаю, это касается всех хозяйств в стране, сложность еще будет состоять, особенно рапса. Мы всегда понимали, что он имеет такое ярусное созревание, т.е. сверху он уже созрел, стручки готовы, а снизу он еще не готов к уборке. Так, к этому еще, я посмотрел на поля, добавляется то, что на полях сегодня уже надо отдельные места на одном поле убирать, а другие еще зеленые стоят. Поэтому надо вырезать эти спелые поля, даже если на одном поле придется 10 участков убрать, а 15 клочков оставить. Надо это делать, ибо осыплется рапс. Рапс - это золото для нас сейчас, это большие деньги.
Мозырь
После жатвы комплексная переработка. На Припятский участок Гомельского жирового комбината поступают семена со всех уголков Гомельской области. Сначала их высушивают до нужных показателей - состояние сырья на контроле.
Загрузка на сегодня неплохая, госзаказ успешно выполняем. Урожай в этом году неплохой. С влажностью до 13 % мы можем просушить 600-700 тонн в сутки, если влажность 20 и выше, то 350 тонн в сутки.
Переработку рапса начнут в первой половине августа. Жмых - на корм животным, пищевое масло - на продукты питания и средства гигиены. Техническое масло - сырье для биодизельного топлива.
Предприятие может перерабатывать до 120 тонн маслосемян в сутки. Раньше объемы были скромнее. Все благодаря модернизации. Реконструировали котельную, провели капитальный ремонт прессов.
Гомель
Нерафинированное пищевое масло привозят в Гомель. Здесь его обрабатывают и разливают в пластиковые бутылки. В месяц линия выпускает более 500 тонн масла.
Контроль качества на всех уровнях. Лаборатория проверяет состав масла даже во время розлива. На предприятии рапсовое сырье добавляют в майонез, маргарин и даже мыло. Культура для жирокомбината стратегически важная.
Если в прошлом году объемы реализации за этот период составляли 24 тонны, то сейчас выросли на 300 процентов. Покупают комбинаты школьного питания, Минздрав, для санаториев, для больниц.
Наше предприятие уникально тем, что мы полностью работаем на отечественном сырье. Вся наша продукция делается из масла рапсового. Это наше белорусское золото, тот отечественный продукт, на который мы работаем сегодня.
Несвижский район
Ставку на рапс делает и центральный регион - у агрокомбината "Снов" на эту культуру большие планы. Еще 2850 гектаров под зерновыми колосовыми. Задача - убрать все и без потерь, поэтому ход уборочной на особом контроле у всех. В полях сегодня побывала и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. К слову, здесь аграрии планируют собрать урожай выше прошлогоднего.
На сегодняшний день убрали уже озимый ячмень, средняя урожайность по которому составила 97 центнеров с гектара, убираем озимую пшеницу со средней урожайностью 85-90 центнеров с гектара, приступили к уборке озимого рапса.
Всего у нас задействовано 18 зерноуборочных комбайнов. Озимый рапс посеян на площади 1050 га. Четыре комбайна убирают зерновые колосовые, остальные 14 комбайнов с сегодняшнего дня начали убирать рапс.
В профильном министерстве подсчитали - в стране более 40 % площадей с озимым рапсом на зерно уже убрано. Средняя урожайность почти 24 центнера с гектара. Намолочено 315 тысяч тонн черного золота.
Гомельская область
Вдохновляет новость сегодняшнего дня: миллион на старте уборочной кампании - залог того, что урожай будет неплохим. В плюс и урожайность, которая выше прошлогодней. Что особенно радует аграриев -показатели по ячменю. Треть миллиона дала именно эта культура. Значит, не ошиблись, если учесть что и урожайность у него выше 50 %. Ячмень не подвел. Хлеборобы довольны - в целом урожай хороший.
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