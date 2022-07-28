Чем уникален рапс и где его применяют

Я вот замечаю, это касается всех хозяйств в стране, сложность еще будет состоять, особенно рапса. Мы всегда понимали, что он имеет такое ярусное созревание, т.е. сверху он уже созрел, стручки готовы, а снизу он еще не готов к уборке. Так, к этому еще, я посмотрел на поля, добавляется то, что на полях сегодня уже надо отдельные места на одном поле убирать, а другие еще зеленые стоят. Поэтому надо вырезать эти спелые поля, даже если на одном поле придется 10 участков убрать, а 15 клочков оставить. Надо это делать, ибо осыплется рапс. Рапс - это золото для нас сейчас, это большие деньги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь