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Чем запомнилась информационная картина этой недели? Подводим итоги
На фоне перелома мирового уклада Беларусь смогла вовремя сориентироваться и развернуть свой курс в сторону новых перспективных партнеров. К тому же сегодня мы можем предложить гораздо больше, чем просто транзит.
Технологии, обучение специалистов, опыт в развитии самых разных отраслей: от экономики до науки и образования - все это сегодня востребовано как для восточной части мира, так и для Африки, курс на активизацию сотрудничества с которой продолжает Беларусь. Юлия Алферова расскажет об информационной картине недели.
Беларусь укрепляет свои позиции в мире. Только на этой неделе два значимых визита: большая делегация из Узбекистана и президент Экваториальной Гвинеи в Минске.
Этот визит ожидаем для лидеров двух государств. Несмотря на сопротивление ряда крупных игроков, голос Африки сегодня четко слышен. Что не маловажно: на ситуацию в регионе и мире смотрим в одном направлении.
Цель нашего визита - подтвердить политическую волю своей страны для укрепления связей дружбы и сотрудничества на фоне потери мирового порядка, который не соответствует Уставу ООН.
Равноправный диалог и плечо в построении сильной экономики - то, что предлагает Беларусь. Подписан ряд международных документов по самому широкому спектру направлений: от торговли до культуры. Готовы кооперироваться и создавать совместные производства, готовить специалистов, развивать медицину и человеческие связи.
Да и независимая политика Беларуси не сходит с языков депутатов Европарламента - готовят очередной отчет для расширения санкций. Масла в огонь подливают Прибалтика и Польша.
Мы будем действовать и в рамках португальского парламента, и европейского против санкционного режима, поскольку политика санкций наносит ущерб и нашей экономике, нашему обществу в том числе.
Быть ближе к единомышленникам - то, что сегодня диктует геополитика. Факт: после того как западный мир ограничился, Беларусь открыла для себя ряд новых перспективных партнеров, посмотрев пристальнее на Восток. С Узбекистаном точки сближения наметили женщины в дни I Белорусско-узбекского бизнес-форума. Больше сотни представителей правительства и бизнес-кругов Узбекистана детально изучили ряд белорусских отраслей, побывав в учреждениях и на производствах.
Как итог - увесистый портфель документов. Подписано 14 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. 15 контрактов на 935 млн.
Темпы союзного сближения сегодня пример в построении отношений. За первое полугодие товарооборот свыше 23 млрд долларов. Готовят новые программы и проекты. Общий объем бюджета на будущий год - больше 6,5 млрд российских рублей.
За каждым контрактом плюс в укрепление национальной экономики, что отражается на жизни простых людей. В это время политика США, где власти больше волнует контрнаступ Украины и ее вооружение, а не люди, привела к уровню инфляции, при которой американцы не могут выплачивать по кредитам. Общий долг превысил 10-летний максимум - больше триллиона долларов. С такими результатами к электоральной кампании идет Байден. Он так же, как и Дуда, занят войной, пытаясь так скрыть свое провальное правление. Для поднятия боевого духа или с ревизией США отправили в Украину своего генсека. Тот, подбодрив, что якобы результаты неплохие, потребовал держаться до последнего украинца. Не буквально - судя по подходам к мобилизации. Рассчитывают, что на поле боя выйдут украинские женщины-медики - им запретили выезд за границу. Америка такие подходы щедро поощряет - готовит очередной транш в 175 млн, снаряды с обедненным ураном и танки "Абрамс". Подогревает градус в регионе и НАТО, разворачивая учения в Польше и Литве поближе к белорусской границе.
Глупо было бы просто наблюдать, как еврочиновники стягивают вооружение. Защита и оборона - позиция не только Беларуси, но и стран ОДКБ.
Оперативно-стратегические учения подтвердили готовность бойцов отвечать современным вызовам, если придется. Для отработки маневров задействовали под 2,5 тыс. военных и 500 единиц боевой техники.
Вокруг нашей страны в мире такая тяжелая напряженная остановка. И для того, чтобы нам справиться, нам обязательно надо быть вместе.
Единение нации как крепкого стержня, способного противостоять любому вызову извне, обретает особый смысл на пороге Дня народного единства. В этом году еще больше инициатив от общественных организаций и неравнодушных граждан. Запустили сразу несколько акций - "17 граней единства", "Беларусь адзіная", "Символ единства".
Цель акции - это консолидация нашего общества в Год мира и созидания под символами регионов.
Дебаты, возложения, автопробеги и просто встречи патриотов страны в разных регионах и областях. В Беларуси таким настроение пропитан уже третий сентябрь. Это были итоги недели.
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