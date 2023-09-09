Чем запомнилась информационная картина этой недели? Подводим итоги

На фоне перелома мирового уклада Беларусь смогла вовремя сориентироваться и развернуть свой курс в сторону новых перспективных партнеров. К тому же сегодня мы можем предложить гораздо больше, чем просто транзит.

Технологии, обучение специалистов, опыт в развитии самых разных отраслей: от экономики до науки и образования - все это сегодня востребовано как для восточной части мира, так и для Африки, курс на активизацию сотрудничества с которой продолжает Беларусь. Юлия Алферова расскажет об информационной картине недели.

Беларусь укрепляет свои позиции в мире. Только на этой неделе два значимых визита: большая делегация из Узбекистана и президент Экваториальной Гвинеи в Минске.

Этот визит ожидаем для лидеров двух государств. Несмотря на сопротивление ряда крупных игроков, голос Африки сегодня четко слышен. Что не маловажно: на ситуацию в регионе и мире смотрим в одном направлении.

Цель нашего визита - подтвердить политическую волю своей страны для укрепления связей дружбы и сотрудничества на фоне потери мирового порядка, который не соответствует Уставу ООН. Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Президент Экваториальной Гвинеи

Равноправный диалог и плечо в построении сильной экономики - то, что предлагает Беларусь. Подписан ряд международных документов по самому широкому спектру направлений: от торговли до культуры. Готовы кооперироваться и создавать совместные производства, готовить специалистов, развивать медицину и человеческие связи.

Да и независимая политика Беларуси не сходит с языков депутатов Европарламента - готовят очередной отчет для расширения санкций. Масла в огонь подливают Прибалтика и Польша.

Мы будем действовать и в рамках португальского парламента, и европейского против санкционного режима, поскольку политика санкций наносит ущерб и нашей экономике, нашему обществу в том числе. Матеус Алвеш Хосе Анжело, член политической комиссии Центрального комитета Португальской коммунистической партии

Быть ближе к единомышленникам - то, что сегодня диктует геополитика. Факт: после того как западный мир ограничился, Беларусь открыла для себя ряд новых перспективных партнеров, посмотрев пристальнее на Восток. С Узбекистаном точки сближения наметили женщины в дни I Белорусско-узбекского бизнес-форума. Больше сотни представителей правительства и бизнес-кругов Узбекистана детально изучили ряд белорусских отраслей, побывав в учреждениях и на производствах.

Как итог - увесистый портфель документов. Подписано 14 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. 15 контрактов на 935 млн.

Темпы союзного сближения сегодня пример в построении отношений. За первое полугодие товарооборот свыше 23 млрд долларов. Готовят новые программы и проекты. Общий объем бюджета на будущий год - больше 6,5 млрд российских рублей.

За каждым контрактом плюс в укрепление национальной экономики, что отражается на жизни простых людей. В это время политика США, где власти больше волнует контрнаступ Украины и ее вооружение, а не люди, привела к уровню инфляции, при которой американцы не могут выплачивать по кредитам. Общий долг превысил 10-летний максимум - больше триллиона долларов. С такими результатами к электоральной кампании идет Байден. Он так же, как и Дуда, занят войной, пытаясь так скрыть свое провальное правление. Для поднятия боевого духа или с ревизией США отправили в Украину своего генсека. Тот, подбодрив, что якобы результаты неплохие, потребовал держаться до последнего украинца. Не буквально - судя по подходам к мобилизации. Рассчитывают, что на поле боя выйдут украинские женщины-медики - им запретили выезд за границу. Америка такие подходы щедро поощряет - готовит очередной транш в 175 млн, снаряды с обедненным ураном и танки "Абрамс". Подогревает градус в регионе и НАТО, разворачивая учения в Польше и Литве поближе к белорусской границе.

Глупо было бы просто наблюдать, как еврочиновники стягивают вооружение. Защита и оборона - позиция не только Беларуси, но и стран ОДКБ.

Оперативно-стратегические учения подтвердили готовность бойцов отвечать современным вызовам, если придется. Для отработки маневров задействовали под 2,5 тыс. военных и 500 единиц боевой техники.

Вокруг нашей страны в мире такая тяжелая напряженная остановка. И для того, чтобы нам справиться, нам обязательно надо быть вместе. Тамара Карпенко, председатель Березовской районной организации РОО "Белая Русь"

Единение нации как крепкого стержня, способного противостоять любому вызову извне, обретает особый смысл на пороге Дня народного единства. В этом году еще больше инициатив от общественных организаций и неравнодушных граждан. Запустили сразу несколько акций - "17 граней единства", "Беларусь адзіная", "Символ единства".

Цель акции - это консолидация нашего общества в Год мира и созидания под символами регионов. Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"