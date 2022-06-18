Чем запомнился экономический форум и новые возможности для Беларуси - из Санкт-Петербурга Мария Петрашко

В Санкт-Петербурге завершился юбилейный Петербургский экономический форум. Почти 14 тысяч участников более чем из 140 стран мира, 4 дня интенсивных переговоров. Чем запомнился этот форум и какие итоги у белорусской стороны - из Санкт-Петербурга Мария Петрашко.

Итоговый день ПМЭФ можно назвать своеобразным сбором урожая для журналистов - в пресс-центре уже было гораздо меньше хаоса. Все спокойно, и, будучи довольными, подводят итоги. А уж Беларуси и России однозначно есть что подытожить!

Была представлена тема союзной интеграции. Это огромный задел для осмысления того, что уже у нас позади с момента принятия президентами Беларуси и России решения, которое стало решением Высшего Государственного совета в начале принципиально нового этапа экономической интеграции. Практически 40 % той работы, которая должна быть сделана во исполнение дорожных карт, как говорили ранее, уже сделано. Реализуем, становимся сильнее, помогаем друг другу, открываем российский рынок еще больше. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России

Символично место проведение форума и подведения итогов, ведь Беларусь - главный внешнеторговый партнер Петербурга в СНГ. Доля импорта из Беларуси – более 60 % всего импорта города из СНГ. Спросом пользуется и белорусский текстиль, и обувь. Оборудование, транспорт и даже компоненты ядерных реакторов и котлов, продукция химических и деревообрабатывающих предприятий.





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К слову, не только Петербург планирует расширение закупки белорусского транспорта. Ощутимый прогресс есть и в сотрудничестве с Приморским краем. А иначе быть просто не могло. Личный контроль и желание сотрудничать со стороны губернатора края и Президента Беларуси дают ощутимый результат!

Наше соглашение было подписано практически более 20 лет назад, поэтому, конечно, его необходимо обновить, потому что за это время мы далеко шагнули вперед. Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России

Конечно, взаимодействие России и Беларуси ведется по всем фронтам. И дело здесь не только в прибыльных проектах. Хотя форум и экономический, о тесных культурных связях наших народов в кулуарах говорили часто и с теплотой.





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Новые правила игры в Беларуси приняли быстрее просто, мобильнее. В силу объективных, а может, и субъективных причин в Беларуси происходит мобильнее. Нам еще предстоит эпоха, когда мы попрощаемся с тем видом демократии, который нам навязывали с 1991 года. Тигран Кеосаян, кинорежиссер, телеведущий

Не обошли вниманием и белорусский опыт информационной безопасности. И пусть информационные потоки отличаются, внешние вызовы и методы информационной войны против наших стран - по одной методичке.





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Мы выигрываем конкуренцию. Россия прошла, может, более жесткий путь испытаний, потрясений и научилась выигрывать конкуренцию среди разных мнений. Я никак не хочу поставить под сомнение белорусский опыт, он, безусловно, полезный, точный и надежный. Дмитрий Киселев, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня"