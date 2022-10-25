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Червяков: Экономика восстанавливается за счет сельского хозяйства, промышленности, информации и связи

Червяков: Экономика восстанавливается за счет сельского хозяйства, промышленности, информации и связи

Экономика Беларуси восстанавливается за счет сельского хозяйства, промышленности, информации и связи. Об этом заявил журналистам профильный министр Александр Червяков перед заседанием Совета Министров, сообщает корреспондент БелТА.

"После пятимесячного замедления в августе и сентябре экономика вышла на траекторию восстановительной динамики. За счет чего растет экономика? Прежде всего за счет сельского хозяйства, информации и связи. В сентябре стала восстанавливаться промышленность. Мы прирастаем по ключевым товарным позициям. Более чем на 20 % увеличилось производство тракторов, комбайнов, интегральных схем, бытовой техники и так далее. Этот перечень достаточно обширный. Мы планируем и прилагаем все усилия, чтобы к декабрю получить 100 % в месячном исчислении", - сказал Александр Червяков.

Он также затронул тему сбалансированности экономики. "Сегодня мы имеем положительное сальдо внешней торговли на уровне более $3 млрд, что обеспечивает устойчивость на финансовом и валютном рынке, дает нам возможность развивать инвестиционные проекты. Экономика работает устойчиво, и это самое главное сегодня. Это дает возможность выполнять все социальные обязательства, выстраивать инфраструктуру", - подчеркнул министр.

Фото: БелТА

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