Червяков: Экономика восстанавливается за счет сельского хозяйства, промышленности, информации и связи

"После пятимесячного замедления в августе и сентябре экономика вышла на траекторию восстановительной динамики. За счет чего растет экономика? Прежде всего за счет сельского хозяйства, информации и связи. В сентябре стала восстанавливаться промышленность. Мы прирастаем по ключевым товарным позициям. Более чем на 20 % увеличилось производство тракторов, комбайнов, интегральных схем, бытовой техники и так далее. Этот перечень достаточно обширный. Мы планируем и прилагаем все усилия, чтобы к декабрю получить 100 % в месячном исчислении", - сказал Александр Червяков.

