Червяков об экономике в Беларуси: В условиях санкций надо снизить нагрузку на бизнес

В условиях санкционного давления надо снизить нагрузку на бизнес. Это заявил министр экономики Александр Червяков. В ведомстве прошло заседание коллегии, где обсуждали, как повысить устойчивость экономики в новых условиях. Одно из важнейших направлений - рост и переориентация экспорта, прежде всего на Россию и Китай. Важно также импортозамещение за счет локализации, использования местного сырья и вовлечения в кооперацию малого и среднего бизнеса. Третье направление - наращивание инвестиций. Задача известна: в каждом районе должны быть созданы экспортно ориентированные производства на 100-150 человек.