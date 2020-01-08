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Четкий механизм финансирования аграриев закреплен указом Главы государства

Новый год - новые подходы. Четкий механизм финансирования аграриев закреплен указом Главы государства. Теперь половину средств распределят пропорционально площади сельхозземель, а вторую - пропорционально выручке от реализации продукции АПК. Исключения сделаны лишь для районов, относящихся к неблагополучным для производства продовольствия.

Новые подходы к финансированию АПК

Также теперь появилась возможность закупать современную технику для обучения сельхозпрофилю за бюджетные средства. Причем машины могут быть произведены как на территории Евразийского союза, так и за его пределами.

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