Новый год - новые подходы. Четкий механизм финансирования аграриев закреплен указом Главы государства. Теперь половину средств распределят пропорционально площади сельхозземель, а вторую - пропорционально выручке от реализации продукции АПК. Исключения сделаны лишь для районов, относящихся к неблагополучным для производства продовольствия.

Также теперь появилась возможность закупать современную технику для обучения сельхозпрофилю за бюджетные средства. Причем машины могут быть произведены как на территории Евразийского союза, так и за его пределами.