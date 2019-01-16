Четверть субъектов хозяйствования Оршанского района могут претендовать на налоговые льготы

Документ вступил в силу две недели назад. Сегодня механизмы его действия обсудили в Витебском облисполкоме. Существенноеснижение налоговой нагрузки почувствуют ИП и юрлица, которые зарегистрированы в Орше и там работают. И некоторые из них уже обратились в Белорусскую торгово-промышленную палату за сертификатом. Рассматривать документы специалисты обещают без проволочек: в системе БелТПП работают 160 экспертов, есть представительство и в самой Орше. В топе первостепенных задач также рост занятого в экономике района населения.



