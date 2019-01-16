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Четверть субъектов хозяйствования Оршанского района могут претендовать на налоговые льготы

По подсчетам специалистов, четверть субъектов хозяйствования, которые зарегистрированы в Оршанском районе, могут претендовать на налоговые льготы, прописанные в 506 Указе Президента «О развитии Оршанского района Витебской области».

Документ вступил в силу две недели назад. Сегодня механизмы его действия обсудили в Витебском облисполкоме. Существенноеснижение налоговой нагрузки почувствуют ИП и юрлица, которые зарегистрированы в Орше и там работают. И некоторые из них уже обратились в Белорусскую торгово-промышленную палату за сертификатом. Рассматривать документы специалисты обещают без проволочек: в системе БелТПП работают 160 экспертов, есть представительство и в самой Орше. В топе первостепенных задач также рост занятого в экономике района населения.

Нормы 506-го указа Президента направлены на создание условий для комплексного социально-экономического развития Оршанского района, повышение качества жизни населения, стимулирование предпринимательства. Документ содержит программу развития региона на период до 2023 года.

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