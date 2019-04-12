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Чиновники и бизнесмены Беларуси и Турции обсуждают перспективы сотрудничества
От промышленности и продовольствия до совместных проектов в сферах логистики, науки, образования и туризма. Чиновники и бизнесмены Беларуси и Турции обсуждают перспективы сотрудничества. Интерес есть буквально по всем направлениям. Так, Минский тракторный завод завершает строительство в пригороде Анкары совместного предприятия по сборке своей техники, запуск планируют на будущей неделе. Прозвучал интерес со стороны Турции к совместным проектам в косметической индустрии - это совершенно новое направление. Договорились накануне и о поставках партии снегоуборочной техники.
Создание совместных предприятий один из рецептов, во-первых, долгосрочного и паритетного сотрудничества, во-вторых, выход в третьи страны. Так, турецкий сертификат позволяет поставлять продукцию на рынки 21 государства. Подписание контрактов планируется на будущей неделе. Во вторник в Анкаре пройдет белорусско-турецкий бизнес-форум.
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