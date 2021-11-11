Число безработных в ЕАЭС за год сократилось почти на 70 %. Об этом накануне заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По ее словам, численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран ЕАЭС, в конце сентября составила миллион 230 тысяч человек. Сейчас количество безработных в ЕАЭС - менее 1,5 %.