Число электромобилей в Беларуси достигло 10 тысяч

Белорусы все больше переходят на "зеленые" авто Сегодня число электромобилей достигло 10 тысяч. Об этом сообщили в Минэнерго. Рост по сравнению с прошлым год более чем в два раза. Расширяется и сеть электрозарядных станций - сейчас их 680 по всей стране. Наряду с развитием рынка легковых электромобилей растет и парк общественного электротранспорта - на городских маршрутах сегодня курсирует более 100 электробусов. Согласно прогнозам, к 2030 году на зеленые авто пересядут примерно 20 процентов белорусов. К слову, новые возможности в сфере электротранспорта открываются и в сотрудничестве с Россией. Сегодня страны активно работают над созданием совместного производства.