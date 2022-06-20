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Число электромобилей в Беларуси достигло 10 тысяч

Белорусы все больше переходят на "зеленые" авто Сегодня число электромобилей достигло 10 тысяч. Об этом сообщили в Минэнерго. Рост по сравнению с прошлым год более чем в два раза. Расширяется и сеть электрозарядных станций - сейчас их 680 по всей стране. Наряду с развитием рынка легковых электромобилей растет и парк общественного электротранспорта - на городских маршрутах сегодня курсирует более 100 электробусов. Согласно прогнозам, к 2030 году на зеленые авто пересядут примерно 20 процентов белорусов. К слову, новые возможности в сфере электротранспорта открываются и в сотрудничестве с Россией. Сегодня страны активно работают над созданием совместного производства.

Большие надежды связываю с Росатомом, мы получили ответ от них: будем работать именно по освоению накопителя энергии и закладывать производства. Могу вам даже открыть небольшой секрет: это утилизация литий-ионных батарей. Это сложнейший вопрос, и электромагнитная защита.
Сергей Чижик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси

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