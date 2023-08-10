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Число плательщиков налога на профдоход в Беларуси выросло до 70 тыс.
В Беларуси самозанятых стало больше. Число плательщиков налога на профдоход выросло до 70 тысяч. Как отметили в профильном министерстве, граждане оценили его преимущества: выгодные налоговые ставки, налоговый вычет, простые регистрация и способ взаимодействия с потребителями.
Напомним, данный налог введен с начала года, а с 1 июля он стал обязательным для ремесленников и физлиц, ведущих деятельность в сфере агроэкотуризма. Однако рост числа плательщиков наблюдался и до этого.
Основная ставка налога на профдоход составляет 10 % от полученной валовой выручки. При работе с физлицами или иностранными организациями она применяется независимо от суммы дохода. При работе с белорусскими организациями в пределах 60 тысяч рублей ставка налога составляет 10 процентов, свыше этой суммы - 20 процентов.
Фото: pixabay.com
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