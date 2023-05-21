Чистая прибыль резидентов СЭЗ в первом квартале удвоилась - Минэкономики Беларусь

В первом квартале на долю резидентов СЭЗ пришлась пятая часть от общего объема экспорта товаров и привлеченных в страну прямых иностранных инвестиций на чистой основе, а также 17 % производства промышленной продукции. Среднемесячная зарплата работников предприятий СЭЗ выросла на 17,4 %, уплаченных резидентами налогов - на 36,2 %. Существенно выросли объемы производства продукции и выручка от ее реализации. "Все СЭЗ сработали с чистой прибылью, которая удвоилась к уровню первого квартала 2022 года", - подчеркнули в Минэкономики.