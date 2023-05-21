ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Чистая прибыль резидентов СЭЗ в первом квартале удвоилась - Минэкономики Беларусь

Чистая прибыль резидентов СЭЗ в первом квартале удвоилась - Минэкономики Беларусь

Чистая прибыль резидентов свободных экономических зон в первом квартале 2023 года удвоилась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

В первом квартале на долю резидентов СЭЗ пришлась пятая часть от общего объема экспорта товаров и привлеченных в страну прямых иностранных инвестиций на чистой основе, а также 17 % производства промышленной продукции. Среднемесячная зарплата работников предприятий СЭЗ выросла на 17,4 %, уплаченных резидентами налогов - на 36,2 %. Существенно выросли объемы производства продукции и выручка от ее реализации. "Все СЭЗ сработали с чистой прибылью, которая удвоилась к уровню первого квартала 2022 года", - подчеркнули в Минэкономики.

Экспорт товаров резидентов СЭЗ достиг $2 млрд, что обеспечило традиционное положительное сальдо внешней торговли товарами ($861,1 млн).

"С целью организации новых высокоэффективных производств, ориентированных на рынок ЕАЭС, за январь - март зарегистрировано 9 новых резидентов с проектами в сфере логистики, пищевой промышленности, производства мебели, металлообработки, с суммарным объемом инвестиций в размере $69 млн и планами по созданию 600 рабочих мест", - отметили в пресс-службе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все