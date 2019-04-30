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Чистая российская нефть прибудет на белорусскую территорию ближе к полуночи 2 мая
Чистая российская нефть прибудет на белорусскую территорию ближе к полуночи 2 мая, сообщили в концерне "Белнефтехим". Учитывая расстояния, на Мозырский завод сырье поступит к выходным, 4 мая. Прокачка чистой нефти начата. Накануне в Москве заявили, что она уже подошла к границе Беларуси, достигнув станции Унеча (это в 106 километрах от нашей территории). А по состоянию на 9 часов утра качественная нефть на 30-м километре пути от Унечи. Следующий этап - вытеснение грязного продукта как с российского, так и с белорусского участков. Сырье отправят в резервуарные парки в Унече и в Мозыре. Но все это позволит восстановить работу лишь одной нитки трубопровода "Дружба". Чтобы полностью вернуться к прежнему режиму, потребуется несколько месяцев, подчеркнули в концерне.
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