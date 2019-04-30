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Чистая российская нефть прибудет в Беларусь ближе к полуночи 2 мая

Чистую российскую нефть на белорусской территории ждут через двое суток. Она поступит ближе к полуночи 2 мая. Учитывая расстояния, на Мозырский завод сырье прибудет к этой субботе. Следующий этап - вытеснение грязного продукта как с российского, так и с белорусского участков. Его отправят в резервуарные парки в Унече и Мозыре. Пока же трубопровод полностью остановлен. Сегодня в 8 утра прием нефти с российской стороны прекращен. Качественное сырье сейчас на 30-м километре трассы Унеча - Мозырь. Дорогу для него откроют после очистки российского участка. Как отмечают специалисты, это позволит восстановить работу только одной нитки трубопровода "Дружба". Вторую пока используют в качестве хранилища для грязной нефти. Чтобы полностью вернуться к прежнему режиму работы, потребуется несколько месяцев.


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До сегодняшнего дня транспортировка нефти шла по "Дружбе" только в направлении Мозыря. Польское и украинское закрыли еще на прошлой неделе. Белорусский завод нуждался в сырье для обеспечения потребностей внутреннего рынка: работа продолжалась на сниженной мощности при высоких рисках для оборудования. Сегодня запасы сырья позволяют работать без срывов поставок до прихода на завод чистой нефти.

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