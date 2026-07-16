Что фиксирует Комитет госконтроля во время уборочной - в проекте "На контроле Президента"

В Беларуси к уборочной кампании присоединяется все больше хозяйств. И малейшие недостатки, просчеты недопустимы, ведь на кону продовольственная подушка безопасности и наша валютная выручка.

Подготовка к жатве и проведение самих работ под надзором Комитета госконтроля, который проводит мониторинги по всей стране. Что фиксируют специалисты? Расскажем в новой серии проекта "На контроле Президента" 16 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1".